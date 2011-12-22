-İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 52 vergi denetçisi İZMİR (A.A) - 22.12.2011 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ''Belediyede denetimler, vergi denetçileri, müfettişler, Sayıştay denetçileri ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri eksik olmuyor'' dedi. Kocaoğlu, Ekonomik Kalkına Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile 52 vergi denetçisinin görev yaptığını söyledi. ''Belediyede denetimlerin ve vergi denetçileri, müfettişler, Sayıştay denetçileri ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin eksik olmadığını'' savunan Kocaoğlu, şöyle konuştu: ''Vergi kontrolörü adı altında, kendilerine ait olup olmadığı belli olmayan, her konuyu araştıran 52 insan var. Bakacakları konular sınırlı. Diğerlerine bakmasında mahzur yok, bakıyorlar. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanlarına, çok da nezaket kurallarını aşan, taciz içerisinde davranışta bulunuyorlar. Bunlar aynı zamanda vergi mevzuatını da bilmiyorlar, belediye mevzuatı ve ihale mevzuatını hiç bilmiyorlar. Bu arkadaşların sözleri ve verdikleri raporlarla hareket ediliyor. Bize daha inceledikleri 2006 yılının raporunu vermeden vergi dairesine götürüp, kurumlara yalan yanlış vergi tahakkuk ettirmeye çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU'yu kurumlar vergisi mükellefi yapmak hedefindeler. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyorum, 'istisna' diyorlar. İZSU'da vidanjörle hizmet vermişiz, (siz bu vidanjör işinden kar ettiniz, vergi vermeniz gerekir) diyorlar. Komik şeylerle karşılaşıyoruz. Komik değil, acı gerçeklerle yüz yüzeyiz. Ben bunu ülkenin geleceği açısından çok tehlikeli buluyorum.''