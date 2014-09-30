İzmir Yeni Fuar Alanı inşaatı ‘güvenlik’ gerekçesiyle durduruldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir İş Teftiş Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziemir’de yaptırdığı Yeni Fuar Alanı inşaatını, işçilerin hayati güvenliğini ilgilendiren eksiklikler giderilinceye kadar durdurdu. Pazartesi günü saat 16.30’de müteahhit firmaya gelen tebligattaki eksiklikler tamamlandıktan sonra müfettişler onay verirse inşaat yeniden başlayabilecek. İnşaat en az 15-20 gün duracak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Yeni Fuar Alanı’nda bir hafta önce yaptığı incelemeler sonunda 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanuna’na göre işçi sağlığını ilgilendiren eksikler tespit etti. Özellikle, şantiye alanın ortasında kalan ve kaldırma çalışmalarının başladığı bildirilen enerji nakil hatlarının çevresindeki önlemlere yoğunlaşan müfettişler, hatların çevresinde gerekli güvenlik mesafesinin bırakılmadığı, altında çalışma yapılmaması ve güvenlik mesafelerine uyulması, vinç ve benzeri iş makinelerinin hattan uzak tutulmasına ilişkin ikaz levhaları ve engelleyiciler olmaması, işçilerin yüksekten düşme tehlikesine karşı koruma tedbirlerindeki eksiklikler bulunması, geçitlerde işçileri düşmekten koruyacak önlemlerin yetersizliği ve iskele platformlarında boşluklar olduğunu rapor etti.

Kaymakamlığa bildirildi

Çalışma Bakanlığı da müfettişleri bu raporlarına dayanarak, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’nun 25. Maddesi’nin "İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur" yazılı birinci fıkrasına göre iş durdurma kararı aldı. Yeni Fuar Alanı’nda inşaat çalışmalarını durdurma kararı Valilik’ten Gaziemir Kaymakamlığı’na gönderildi. Gaziemir Kaymakamlığı da Gaziemir Belediyesi Zabıtası aracılığıyla tebligatı 29 Eylül saat 16.00’da müteahhit firmaya Ermit İnşaat’a yaptı. Müteahhit firma çalışmaları durdurdu.

Eksikler tamamlanacak

Belediye yetkilileri, müteahhit firmanın birkaç gün içinde rapordaki eksikleri tamamlayacağını söyledi. Eksiklikler tamamlandıktan sonra yapılacak başvurusu sonrası Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerinin 7 gün içinde yeniden kontrole geleceğini belirten yetkililer araya bayram tatili de girdiği için 7 günlük sürenin en erken tatil sonrası 8 Ekim’de başlayabileceğini, iş müfettişlerinin de 15 Ekim’e kadar yeni rapor düzenlemeleri için süre olduğunu belirtti. Belediye yetkilileri müteahhit firmanın eksikliklerin tamamlanması ve müfettişlerin bu sürelerde raporunu tamamlanması durumunda inşaatın 15 Ekim’den sonra yeniden faaliyete geçmesini beklediklerini belirtti. Öte yandan şantiye alanındaki enerji nakil hatlarının deplasmanıyla ilgili de çalışmaların başladığı, yıl sonuna kadar bunun tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Yeni Fuar Alanı’nın Mart ayında tamamlanması ve MARBLE Mermer ve Doğaltaş Fuar’nın burada tamamlanması hedeflenmişti.