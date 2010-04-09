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Kültür-Sanat

'İzmir yangını' diziden çıkarıldı

CNBC-e'de18 Nisan'da gösterilecek olan ''The Pacific'' dizisinde ''İzmir Yangını''nı diyaloğu tepkiler üzerine yayınlanmayacak.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - Uluslararası İzmir Araştırmalar Merkezi Genel Yönetmeni Yaşar Aksoy, CNBC-e kanalında 18 Nisan'da gösterime girecek olan "The Pacific" dizisinde "İzmir Yangını"nı anlatan diyaloğun gelen tepkiler üzerine yayımlanmayacağının açıklandığını bildirdi.


Aksoy, "The Pacific dizisinin 3. bölümündeki bu diyaloğun Türk kamuoyunu rencide etmesi, tarihi gerçeklerle çelişmesi ve yayımlanmaması durumunda dizinin konu bütünlüğünü bozmaması sebebiyle bu sahnenin çıkartılacağını kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Ayrıca CNBC-e yönetimi olarak, bu sahne ve niyetle ilgili rahatsızlığımızı, yapımcı şirket HBO'ya, NTV tarih danışmanlarının hazırladığı ekteki mektubu göndererek paylaştığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildiğini kaydetti.




'İzmir'i Türkler yaktı'



18 Nisan'da yayına girecek olan dizide, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra "İzmir'i Türklerin yaktığı" iddiasının yer alması üzerine duyarlı Türk basınının anında tepki göstermesi ve internette dalga dalga yayılan, ciddi belgelere dayanan protesto mesajlarının bu sonucu doğurduğunu anlatan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Duyarlı milletvekillerimizi, duyarlı halkımızı ve özellikle İzmirlileri harekete geçirmesi üzerine ilgili televizyon kanalından bu iftiranın çıkarılması, her şeyden önce İzmir'i Türklerin yakmadığına dair İtfaiye Müdürü Paul Greskoviç, Amerikan Yardım Komisyonu Başkanı Mark Prentis ve Fransız Amiral Dumessnill raporlarının doğruluğuna ve gerçekliğine dayanmaktadır.


Raporlarda 13-15 Eylül tarihleri arasında İzmir'i yakan güçlerin Ermeni çeteleri olduğunu açıkça belirtilmiştir. Türkiye ve güzel İzmirimize yapılan bu saldırının başka yönlerden başka çevreler vasıtası ile devam ettirileceğine inanıyorum. Bu bakımdan Dışişleri Bakanlığımız, duyarlı medyamız, bilim adamlarımız ve halkımız, İzmir'i Türklerin yakmadığı konusunda hazırlıklı olmalıdır."

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