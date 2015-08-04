İzmir ve Manisa'nın ilçeleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aralıklarla devam eden gök gürültülü yağışın etki alanının Manisa merkez, Spil, Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile İzmir'in Bornova, Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Gaziemir, Buca, Karabağlar, Narlıdere, Güzelbahçe, Balçova ve Kemalpaşa ilçelerinde etkili olacağını bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saat 20.00'ye kadar kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.



Manisa'daki yağışlar





Bu arada, sağanak nedeniyle Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 20'ye yakın ev ve iş yerini su bastı.



Demirci Belediyesi ekipleri de olası su baskınları ve sel felaketine karşı ekiplerini hazır halde bekletti, temizlik ekipleri yollarda biriken yağmur sularını tahliye etti.



Saruhanlı ilçesinde ise yağış, sürücülere ve semt pazarına gelen vatandaşlara zor anlar yaşattı, vatandaşlar otobüs duraklarına ve kapalı pazar yerine sığındı.