İzmir ve İstanbul'da fırtına uyarısı

T24 - Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar İstanbul ve İzmir’de etkili olacak. Bu arada hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa ve Iğdır ile Ağrı ve Van’ın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Doğu Akdeniz’de yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bazı illerde hava durumu



Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın; il genelinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. (30)

ANKARA: Az bulutlu ve açık (29)

İZMİR: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın; il genelinde kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. (36)

ADANA: Az bulutlu ve açık (35)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık (37)

SAMSUN: Parçalı bulutlu (28)

ERZURUM: Parçalı bulutlu (26)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (37)

Bölgelerde hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın; bölge genelinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu parçalı bulutlu geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Genellikle parçalı, kıyı kesimleri çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Bölgenin doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Iğdır il geneli ile Ağrı ve Van’ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.



