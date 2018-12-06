İzmir ve İstanbul'da 239 kilo 'skunk' ele geçirildi: 5 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR ve İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 238 kilo 875 gram \'skunk\' adlı madde ele geçirilirken, 5 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve İstanbul\'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik, 30 Kasım\'da operasyon düzenledi. Bilinen adreslere yapılan baskınlarda, narkotik köpekleri de kullanıldı. Operasyonlarda, toplam 238 kilo 875 gram \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattıkları ileri sürülen şüpheliler A.D., T.O., O.Z., T.K. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5\'i de, \'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan tutuklandı.

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