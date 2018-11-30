İzmir ve İstanbul'da 239 kilo 'skunk' ele geçirildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR ve İstanbul\'da düzenlenen ortak uyuşturucu operasyonunda, 238 kilo 875 gram \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, İzmir ve İstanbul\'da tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, toplam 238 kilo 875 gram \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattıkları ileri sürülen şüpheliler A.D., T.O., O.Z., T.K. ve M.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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