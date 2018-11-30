T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir ve İstanbul'da 239 kilo 'skunk' ele geçirildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR ve İstanbul'da düzenlenen ortak uyuşturucu operasyonunda, 238 kilo 875 gram 'skunk' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

30 Kasım 2018 23:25

İZMİR, (DHA)- İZMİR ve İstanbul\'da düzenlenen ortak uyuşturucu operasyonunda, 238 kilo 875 gram \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, İzmir ve İstanbul\'da tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, toplam 238 kilo 875 gram \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattıkları ileri sürülen şüpheliler A.D., T.O., O.Z., T.K. ve M.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAEmniyeti Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüNarkotik köpeğininUyuşturucuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24