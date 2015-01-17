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Çevre

İzmir Valisi'nin 'ÇED gerekli değil' kararına itiraz

EGEÇEP üyesi avukat Arif Ali Cangı, atıkların ayrıştırılmasında doğanın ve insan sağlığının olumsuz yönde etkilendiğine dair kanıtlarına yer verdiği dilekçeyi, İzmir İdare Mahkemesi'ne sundu

17 Ocak 2015 20:07

EGEÇEP bileşenleri, İzmir Gaziemir'deki nükleer atıkların ayrıştırılması amacıyla gerçekleştirilen proje ile ilgili valilik tarafından ÇED raporu "gerekli değildir" yönündeki kararına itiraz etti.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) bileşenleri, İzmir Gaziemir'de nükleer atıkların ayrıştırılması amacıyla yapılan projeye ilişkin İzmir Valiliği'nin Çevresel Etik Değerlendirme (ÇED) raporu "gerekli değildir" yönündeki kararını yargıya taşıdı.

EGEÇEP üyesi avukat Arif Ali Cangı, atıkların ayrıştırılmasında doğanın ve insan sağlığının olumsuz yönde etkilendiğine dair kanıtlarına da yer verdiği dilekçeyi, İzmir İdare Mahkemesi'ne sundu. 

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