İzmir'de sel: Menderes ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de başlayan sağanak yağışın ardından birçok ev ve iş yerini su bastı, selde bir kişinin daha cesedinin bulunmasıyla hayatını kaybeden kişi sayısının ikiye yükseldiği açıklandı.

Sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini, deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu çalışanlarının tam gün izinli sayılacağını açıklamıştı. Öte yandan Köşger, İzmir'e sadece 8 saatte bir aylık yağışın düştüğünü ifade etmişti.

Köşger, sel nedeniyle Menderes ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kentte sele kapılan araçtaki bir kişinin daha cansız bedenini ulaşıldı, ölü sayısı ikiye yükseldi.

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