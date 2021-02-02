İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Bir yıllık yağmurun yüzde 18'i bir gecede yağdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente gece saatlerinde bastıran sağanak yağmurun, bir yıllık yağışın yüzde 18'i olduğunu belirterek, "Metrekareye 126 kilogram su düştü, bu çok ciddi bir rakam" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte gece saatlerinden itibaren aralıksız yağan yağmurun yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili programını iptal ederek gelişmeleri izlemek ve ekipleri koordine etmek üzere afet koordinasyon merkezi olarak kullanılan İzmir Ulaşım Merkezi’ndeki (İZUM) geçti.

"Evde kalın" çağrısı

İzmir’de dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran aşırı yağışla ilgili verileri İZUM’da paylaşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 2020’de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18’i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam" dedi.

"1995 felaketinden daha büyük bir rakam"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in en son 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, "O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de metrekareye126 kilogram düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim. Bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir'in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket" diye konuştu.

Güzelyalı’da metrekareye 125,6 kg yağmur düştü

İzmir’de dün gece Güzelyalı’ya 125,6, Karabağlar’a 119, Bayraklı’ya 110,4, Balçova’ya 95,3, Menderes’e 80,6, Bornova’ya 64, Foça’ya 57, Aliağa’ya 55,3, Kınık’a 48,3, Karaburun’a 48,2 ve Buca’ya 47 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir’de Şubat ayı yağış ortalaması 102,3 kilogram iken, İzmir bir gecede 126 kilogram yağış aldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye, fen işleri, park ve bahçeler ekipleri ve İZSU Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor. İhbarlara yetişebilmek ve yaşamı normale döndürebilmek için tüm belediye imkanları seferber edildi.

1995 yılında İzmir'de yaşanan sel felaketinde ne olmuştu?

1995 yılı 3 Kasım'a 4 Kasım'a bağlayan gece, 4 saatlik sürede metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü.



Kaynağını Yamanlar Dağı'ndan alıp İzmir Körfezi'ne boşalan Büyükçiğli, Kavaklıdere, Örnekköy, Dallık ve Yamanlar derelerinin yatakları boyunca 322 konut yıkıldı; çoğu Örnekköy ve Dallık dere yataklarında olmak üzere 10 bin bina sel sularından zarar gördü. 61'i olay sırasında olmak üzere 63 kişi hayatını kaybetti.



