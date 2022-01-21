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Koronavirüs

İzmir Valisi Köşger: Kentte vakalar kendi rekorunu kırıyor, vefat sayıları da artıyor

İzmir  Valisi Yavuz Selim Köşger, Koronavirüs vaka sayısının 2020'deki pik noktasını geçtiğini söyledi

21 Ocak 2022 12:09

İzmir  Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte artan Koronavirüs vakaları ile ilgili "Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayılarında da artış var" dedi.

İzmir Valisi Köşger, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç örgütleri başta olma üzere her türlü suçla mücadele çalışmaları ile ilgili düzenlenen toplantıda kentteki koronavirüs vakaları hakkında konuştu. Vali Köşger, şunları söyledi:

"Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. İzmir'de geçen sene yaşanan deprem sonrası yaşadığımız bir pik vardı. Deprem dönemi herkes sokağa çıktığı için hastalığı birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. İki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayıları da artıyor. Ölüm oranı eskiye göre daha düşük ama vaka sayıları yükseldiği için vefat oranı da artıyor."

 

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