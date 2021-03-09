İzmir Valisi Köşger'den 'kırmızı bölge' uyarısı: 27 Şubat-5 Mart haftasında vaka sayıları yüzde 50 arttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini içeren 27 Şubat-5 Mart haftasında, şehirdeki Covid-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını, kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceği uyarısında bulundu.

İzmir'in bu süreçte yüksek riski simgeleyen "turuncu" grupta yer aldığını belirten Köşger, "8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44,39, 20-26 Şubat haftasında ise 53,42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66,47 yükseldi. Kendi içinde vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış var" dedi.

Köşger, İzmir'de artan vaka sayılarına rağmen hastanelerde yoğunluk yaşanmadığını, ancak kentte her gün 7-8 kişinin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, halkı kurallara uymaya çağırdı.

Köşger, "Kontrollü normalleşme denilen şey, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamak. Buna riayet etmezsek rakamlar hızlı şekilde kırmızı bölgeye evrilecek" dedi.