İzmir Valiliği, turizmde yeni Koronavirüs tedbirlerini açıkladı

İzmir'de Koronavirüsl'e mücadele kapsamında 50 oda üzerindeki konaklama işletmelerinde doktor bulundurma zorunluluğu getirildi. İzmir'deki güvenli turizm sertifikalı tesislerde tatillerini geçiren ve yurt dışında ikamet eden misafirler istedikleri takdirde otelde, havalimanlarında veya test merkezlerinde Covid-19 testi yaptırabilecek.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısında güvenli turizm sertifikalı tesislerde 50 ve üzeri odalı otellerde kalan yurt dışı ikamete sahip turistler, numune alma işlemini tesiste görevlendirilecek sağlık personeli yardımında, anlaşmalı bir sağlık kurumuyla veya havaalanlarında yaptırabilecek. Test ücreti havalimanı ve konaklama tesisinde 30 Euro, test merkezinde ise 110 Türk Lirası olacak.

Ayrıca İzmir'de oda sayısının 50'in üzerinde otel vb konaklama işletmelerde doktor bulundurma zorunluluğu getirildi.

Covid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlerin ülkelerine dönüşlerinde gecikme ve yoğunluk yaşanmaması için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmaları, hasta olduğu tespit edilen misafirlerin de konakladığı tesisin yönetimlerine, havalimanları ve danışma birimlerine bilgi vermeleri gerekiyor.