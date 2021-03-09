İzmir Valiliği'nden personel, yolcu ve okul servisleri için yeni karar

İzmir Valiliği, personel, yolcu ve okul servislerinin, HES kodu sorgulama zorunluluğu şartını sağlamaları halinde, ruhsatlarında belirtilen kadar yolcu alabileceklerini açıkladı. Böylece, İzmir'deki servislerde "1 koltuk dolu 1 koltuk boş" uygulaması kalkmış oldu.

İzmir Valiliği İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oybirliğiyle alınan yeni pandemi önlemlerine ilişkin kararlar açıklandı. Buna göre, kent genelinde B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgeli taşıtlara HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildi. Personel, yolcu ve okul servisi türü olan bu taşıtların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirlere uyulmak kaydıyla ruhsatında öngörülen kadar yolcu alabileceği bildirildi.

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Daha önce servis araçlarında pandemi nedeniyle 1 koltuk dolu, 1 koltuk boş şeklinde oturma düzeni uygulanıyordu. Alınan yeni kararla İzmir'de servislerdeki mesafe de pandemi öncesine dönmüş oldu.

Alınan bir diğer kararla ise otogar ve terminallerde bulunan lokanta, restoran ve kafetarya gibi işletmeler "açma kapatma saati yasakları" konusunda kapsam dışına çıkarıldı. Bu işletmelerin, pandemide belirlenen açılış kapanış saatlerine bağlı kalmaksızın ruhsatlarında belirtilen saatlerde faaliyet yürütebileceği açıklandı.