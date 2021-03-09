Ankara Valiliği, Koronavirüs'e karşı kentte yeni kararlar aldı; bazı noktalara HES kodu zorunluluğu getirildi

Ankara Valiliği, Koronavirüs'e karşı yeni tedbirler aldı. Buna göre, Ankara'da şehir içinde yolcu taşımacılığı yapılan B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgeli toplu taşıma araçlarında, berber, kuaför, güzellik merkezi, nikah ve düğün salonları, kahvehane ve kıraathaneler, internet kafeler, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphaneler ve spor salonları için Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması zorunluğu getirildi.

"Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi." denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi kararlaştırıldı.

Terminal ve gar binalarındaki yeme-içme yerlerine ilişkin kararlar

İl genelinde, terminal ve gar binalarında bulunan lokanta, restoran, kafeterya, pastane yeme-içme yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi’nde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla açılış ve kapanış saatleriyle ilgili kısıtlamalardan bağımsız iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilmelerine karar verildi.

HES kodu sorgulaması zorunluluğu getirilen yerler

Girişlerde HES kodu kontrolü zorunluluğu getirilen şehirlerarası toplu taşıma araçları, halı saha, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri ve AVM’lerde HES kodu kontrollerine devam edilecek.

Ayrıca, il genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.