İzmir Valiliği: Gözaltına alınmak istendiği söylenen çocuk 10 değil 13 yaşında!

İzmir Valiliği, Soma’daki maden faciasını protesto etmek amacıyla İzmir’de gerçekleşen protestolar sırasında 10 yaşında bir çocuğun gözaltına alınmak istendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 10 yaşında olduğu iddia edilen çocuğun 13 yaşında olduğu ve eylemlerden “uzaklaştırılmaya çalışıldığı” belirtildi. Çocuğun altını ıslattığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Valilik "ıslaklığın TOMA'dan sıkınlan sudan kaynaklandığını" söyledi.

İzmir'de 10 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından gözaltına alınmak istendiği ve korkudan altını ıslattığı şeklindeki haberlere ilişkin İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

‘Kanunsuz eylemler’

"13.05.2014 tarihinde Soma ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen acı olayda hayatlarını kaybeden maden işçilerinin ölümünü protesto maksadıyla kentin değişik bölgelerinde kanunsuz eylemler düzenlenmiş, bu eylemlere katılanlara gerekli uyarılar yapılmış, eylemlerde şiddet kullanan, sokakları trafiğe kapatıp işyerlerine, bankalara ve kamu mallarına zarar vererek, tahribat yapanlara yönelik, müdahale ve gözaltı işlemi uygulanmıştır."

‘Uzaklaştırılmaya çalışıldı’

Açıklamada, üç gün devam eden eylemler esnasında kentin değişik cadde, sokak ve bulvarlarının eylemci gruplar tarafından müteaddit defa trafiğe kapatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Kent trafiği işlemez duruma gelmiş, güvenlikgörevlilerince yolların trafiğe açılması için yapılan her müdahaleye taşlı sopalı, havai fişekli saldırılar gerçekleşmiştir. 16.05.2014 günü aynı gruplar Talatpaşa Bulvarı'nı dört yönden barikat oluşturarak trafiğe kapatmış ve yine trafiği açmak için yapılan polis müdahalesine taşlı, sopalı ve havai fişekli saldırılar olmuş, eylemci gruplar üzerlerine TOMA'larla kademeli ve artan oranda su sıkılmak sureti ile dağıtılmış, dağılmamakta ısrar edenlere yönelik gözaltı işlemi uygulanmıştır. Bu esnada söz konusu eylemlere iki gün boyunca sürekli katıldığı ve aktif rol aldığı gözlenen basın yayın organlarında bilgi ve görüntüleri aktarılan bahse konu çocuk başta olmak üzere yaşıtı diğer çocuklarla beraber zarar görmemesi ve yaralanmaması amacıyla eylemci grubun içerisinden uzaklaştırılmaya çalışılmış, medya organlarınca da bahse konu bu görüntüler yayınlanmıştır. Bu aşamada yapılan eylemlerde aktif rol aldığı gözlenen çocuğun zarar görmemesi için grubun içerisinden uzaklaştırılmasıdır ve burada gözaltı işlemi kesinlikle uygulanmamıştır."



Açıklamada, "17.05.2014 günü yapılan eylemlerde görülen ve aktif olarak olayların içerisinde yer aldığı anlaşılan çocuğun ve diğer küçük çocukların suça sürüklenen çocuklardan olup olmadığının tespiti amacıyla, eylem sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince takiple, gece sokakta yalnız dolaşırken kimliğinin tespiti amacıyla muhafaza altına alınmış, bu çocuğun 2001 doğumlu (13 yaşında) A.K. olduğu, emniyet kayıtlarında bir kez yağma suçundan mağdur, bir kez de kayıp çocuk olarak işlem gördüğü, üç gündür evine gitmediğini çocuğun bizzat kendisinin beyan etmesine rağmen ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulmadığı tespit edilmiş, konu Nöbetçi Çocuk Savcısı'na aktarılmış, hakkında 2911 Sayılı Kanuna muhalefetten suça sürüklenen çocuk sıfatı ile işlem yapılması, olaya ilişkin video ve fotoğraf kayıtları ile birlikte mesai saatleri içerisinde adliyeye mevcutlu getirilmek üzere ailesine teslim edilmesi talimatı alınmış, alınan talimat gereğince 20.05.2014 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na götürülmek üzere A.K. adlı çocuk annesine teslim edilmiştir."

‘Korku emaresi görülmedi’

Açıklamada, A.K'nin 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde Talatpaşa Bulvarı üzerinde yasa dışı eylem yapan marjinal gruplar içerisinde aktif olarak rol aldığına dair Mobese kamera kayıtları ve fotoğrafları mevcut olup, şortunda olduğu ifade edilen ıslaklığın TOMA'ların eylemci gruplara su ile müdahalesi sırasındaki ıslanmadan dolayı olduğu değerlendirilmekte, zaten kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda da müdahalenin öncesi ve sonrasında çocukta herhangi bir korku emaresi görülmediği gibi eylemci grupların etki ve yönlendirmesiyle hareket ettiği anlaşılmaktadır" denildi. Açıklamada, 10 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından gözaltına alınmak istendiği ve altını ıslattığı ile ilgili medyada çıkan haberlerin tamamen asılsız ve maksatlı olduğu, gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.