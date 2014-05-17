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10 yaşındaki çocuk gözaltına alınmak istendi

Protestonun yapıldığı bölgeye yakınlarıyla eğlenmeye geldiği öğrenilen 10 yaşlarındaki bir çocuğun gözaltına alınmaya çalışılmasına, çevredekiler tepki gösterdi

17 Mayıs 2014 13:16

Salı günü yaşanan Soma faciası’nın ardından yurt genelinde protestolar devam ediyor. İzmir'de Soma protestosuna polis gece saatlerinde müdahale etti. Müdahale esnasında yakınlarıyla eğlenmeye gelen 10 yaşındaki çocuğun da gözaltına alınmak istemesi çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Kadir Özen’in haberine göre İzmir’de maden işçilerinin Soma faciasında yaşamını yitirmesine tepki göstermek için toplanan ve Talatpaşa Bulvarı Kıbrıs Şehitleri girişini trafiğe kapatan gruba, 3 TOMA aracının desteklediği çok sayıda çevik kuvvet polisi müdahale etti.

Polis müdahalesinin ardından ara sokaklara kaçan göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı. Göstericilerin kurduğu barikatlar TOMA araçlarıyla kaldırıldı. Yaklaşık bir saat boyunca araç trafiğine kapalı kalan yol tekrar açılırken, göstericilerin polisin müdahalesi sırasında havai fişek, taş ve içine folyo kağıdı ile tuz ruhu koyup patlayıcı etki gösteren cam şişe attıkları bildirildi. 

10 yaşındaki çocuğun polis tarafında gözlatına alınmaya çalışılması sosyal medyada da tepki gördü.

İşte o tepkilerden bazıları:

@ozlemmgokce:

Polise nasıl iğrençleşmesi emri veriliyorsa artık 10 yaşında çocuğu göz altına almaya kalkmaları... Esas provakatör polistir.

@ayemnut:

İzmir'de 10 yaşında çocuğu gözaltına almaya çalışmışlar, çocuğun korkusu öfkesine dönüp sizi parçalar umarım.

@verapiyan:

" destan yazarları " 10 yaşında ki çocuktan bile korkar hale gelmiş

@svcnatunal:

10 yaşında çocuğu gözaltına almaya kalkmak hangi ruhsal bozuklukla açıklanıyor?

@cronos65:

10 yaşında çocuğu gözaltına almaya çalışmak, çaresizliğin, öfkeyi kontrol edememenin, ne yaptığını bilmemenin göstergesidir.

@yasaksayfa;

o daha 10 yaşında.. 10 yaşındaki çocuktan korkunuz nedir adiler?

 

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