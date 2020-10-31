İzmir Valiliği, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı

İzmir Valiliği, deprem nedeniyle evlerinde kalamayanların konaklayabilecekleri tesisleri duyurdu.

Vali Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan barınma ihtiyacı duyanların hangi tesislerde konuk edilecekleri listeyi paylaştı.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Ege Üniversitesi Kampüsü'nde iki çadır kent kurulacağını belirten Vali Köşger'in paylaştığı listedeki spor tesisleri ve yurtlar şöyle:

"Bornova Jimnastik Salonu, Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu, Buca Spor Salonu, Karşıyaka Kapalı Tenis Kortları, Buca Yasin Börü Gençlik Merkezi, Yörük Ali Efe Yurdu, Bornova Erkek Yurdu, Gazi Umur Bey Yurdu, Ensar Vakfı Karabağlar Kız Öğrenci Yurdu, Ensar Vakfı Mehmet Eker Öğrenci Yurdu, TÜGVA Çamdibi Yurdu, TÜGVA Evka-3 Yurdu, TÜGVA Mevlana Yurdu, Mevlana Hasan Tahsin Yurdu."

Vali Köşger, İzmirlilerin konuk edileceği 14 otelin de ismini paylaştı.

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İzmir Ticaret Odası'nın resmi Twitter sayfasında, "İzmir Oteller Odası üyeleri duyarlılık göstererek ücretsiz konaklama imkanı sunmaktadır. İhtiyaç halinde numaralardan yetkililere ulaşabilirsiniz" notuyla şu liste paylaşıldı: