Depremde hasar gören İzmir Valiliği binasında çalışanlar tedirgin

İzmir depreminin yarattığı yıkım, kamu binalarının deprem standartlarına uygunluğunu da tekrar gündeme getirdi. 100'ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği, enkaz altında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentte, İzmir Valiliği binasının duvarlarında da hasar oluştu.

T24'ün aldığı bilgiye göre valilik bünyesinde çalışan birimler hizmet vermeye devam ediyor. Deprem sırasında binada, özellikle sıvalarda dökülmeler ve yaygın çatlaklar olmasına rağmen çalışma düzeninde değişikliğe gidilmedi.

Verilen talimat doğrultusunda mesaiye devam eden çalışanlar binadaki çatlaklar nedeniyle tedirginlik yaşarken, İzmir Valiliği yetkilileri, T24'e, uzman incelemesinde binanın can güvenliği açısından tehdit yaratmadığı görüşünün kendilerine iletildiğini söylediler.

Valilik yetkilileri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililerin, yaptıkları incelemenin sonunda valilik binasının "az hasarlı" olduğu yönünde görüş bildirdiğini kaydettiler.

(Valilik binasında depremin ardından oluşan hasarın görüntüleri)

Binada oluşan hasarlarla ilgili olarak T24'e bilgi veren TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, İzmir'de yaşanan deprem gibi durumlarda bu tip hasarların tüm binalar için geçerli olduğunu belirtti. Ayatar, kamu kurumları binaları için normal binalara göre daha yüksek standartlar öngörüldüğünü belirtirken, "Önemli olan nasıl bir çatlak olduğudur. Deprem anında bir taşıyıcı sistem anlamında hata görmemesi istenir. Binanın yaşı gibi etkenler de var, detaylı incelenmesi gerekiyor. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla bu binada duvar hasarı var" görüşünü dile getirdi.

Ayatar, "Bu işin koordinasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde. Onların yetkili gördüğü kişiler tarafından hasar tespit ekiplerince yapılıyor. Söz onlarda aslında. Özel bir durum var" diye konuştu.