"İzmir Urla'daki sosyal tesis Ensar Vakfı'na verildi"

Sözcü gazetesi, İzmir Urla'nın Zeytineli Köyü kıyısındaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait sosyal tesis Ensar Vakfı’na devredildiğini iddia etti. Gazetenin iddiasına göre, DHMİ tesisi 2014 yılında 5 milyon TL yatırım yaparak yeniletti, 2015′te de yıllık 120 bin TL’ye Ensar Vakfı’na kiraladı. Vakfın tesisleri gençlik kampı olarak kullanacağı öğrenildi. Tesis, Hacılar Koyu’ndaki Urla Villaları’na komşu koyda yer alıyor.

Sözcü’de Gökmen Ulu'nun imzasıyla “Ensar Urla villalarına komşu geliyor” başlığıyla birinci sayfadan verilen haber şöyle:

"Balıkçılıkla geçinen Zeytineli Köyü’ndeki yurttaşlar sıkıntılı. Vatandaşlar, köyün yanı başındaki koyun dışarıdan girişlere kapatılması halinde ekonomik sıkıntı yaşayacaklarını söylediler.

Devlet 5 milyon tl’yi Ensar için mi harcadı?

CHP eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger konuyu TBMM’ye taşımıştı. Aksünger, DHMİ tesisinin ihaleden önce tadilata alındığını ve Çeşme İnşaat adlı bir firma tarafından burasının yenilendiğini kaydederek, “Bu koy artık kimler tarafından beğenildiyse DHMİ oradan çekiliyor ve bu tesisler Ensar Vakfı’na veriliyor. Burasının, 17-25 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu kapsamında Recep Tayyip Erdoğan’a armağan edildiği öne sürülen villaların hemen yanındaki koy olması da dikkat çekiyor. Hazine, Erdoğan’ın talimatıyla mı DHMİ’nin tahsisini kaldırdı? Neden devredilmeden önce 5 milyon lira yatırım yapıldı” diye sormuştu.

Aksünger Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Bu gibi yerlerin AKP’nin talimatı ile yandaşlarına verildiğini biliyoruz. AKP bu tür vakıflar aracılığı ile çocuklarımızı normal eğitimden uzaklaştırıp, dini eğitim veriyor. AKP bu tür vakıflar sayesinde hem beyin yıkama işleri yapıyor, hem de devletin ve milletin parasını kullanarak kıymetli yerlerin üstüne konuyor” dedi.

"Belediye ile işimizi hallettik"

Ensar Vakfı’nın gençlik kampı olarak kullanmayı amaçladığı tesiste tadilatın yanısıra ek yapılaşma gerçekleştirmek istediği fakat yasal olarak bunun mümkün olmadığı belirtildi. Ensar Vakfı İzmir Şube Başkanı Mehmet Eker, “Oranın bazı sorunları vardı. Bir evrak bekliyoruz, o da geldi mi tadilat başlayacak. Daha önce belediye ile bir sıkıntı vardı; yapılır, yapılmaz falan filan diye. Biri deprem zamanında bu binalarda oturulmaz, çürük demiş. Sıkıntı, depreme dayanıksız raporundan kaynaklanıyordu. Ama belediye ile şu anda işimiz bitti, Urla Belediyesi ile ilgili sorunu hallettik. Tadilat izni aldık. Vakıf genel merkezi, benim oğlana yetki verdi. Konu ile o ilgileniyor, mühendis arkadaşlarla birlikte. Çevre Bakanlığı’ndan, bizim Urla Belediyesi’nden işler bitti. Tadilat başlayacak” diye konuştu.

"Tecavüz skandalı mı geciktirdi?"

Koydaki binaların tadilatı ve açılışının gecikmesinde tecavüz skandalının herhangi bir etkisi olmadığını savunan Eker, tesisin hangi amaçla kullanıma açılacağına ilişkin soruya “Şu anda net bir programımız yok, ama inşallah gençlerle ilgili bir şeyler düşünüyoruz” yanıtını verdi."