İzmir Uluslararası Kitap Festivali başlıyor

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 24 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında “Edebiyat Özgürleştirir” temasıyla gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 11 ilçede paneller, söyleşiler ile şiir ve müzik dinletileri düzenlenecek.

İHA’nın haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir’de merakla beklenen Uluslararası Edebiyat Festivali başlıyor. 24 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında, ’Edebiyat Özgürleştirir’ temasıyla gerçekleştirilecek bu ilk festivale, Romanya, Macaristan, Yunanistan ve Vietnam’dan edebiyatçılar da katılacak.

5 Eylül’e kadar yayılan festivalin direktörlüğünü ise şair Haydar Ergülen üstlenecek.