T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İzmir Uluslararası Kitap Festivali başlıyor

Festivalin teması ‘Edebiyat Özgürleştirir’

23 Temmuz 2015 20:14

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 24 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında “Edebiyat Özgürleştirir” temasıyla gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 11 ilçede paneller, söyleşiler ile şiir ve müzik dinletileri düzenlenecek.

İHA’nın haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir’de merakla beklenen Uluslararası Edebiyat Festivali başlıyor. 24 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında, ’Edebiyat Özgürleştirir’ temasıyla gerçekleştirilecek bu ilk festivale, Romanya, Macaristan, Yunanistan ve Vietnam’dan edebiyatçılar da katılacak.

5 Eylül’e kadar yayılan festivalin direktörlüğünü ise şair Haydar Ergülen üstlenecek.

ETİKETLER

izmir uluslararası kitap festivalifestivalkitapsöyleşidinleti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24