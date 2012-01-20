-İzmir, Türkiye'yi 2'ye katladı İZMİR (A.A) - 20.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'ye gelen turist sayısının ortalama yüzde 9,5 oranında, İzmir'de yüzde 20 oranında arttığını belirterek, ''Bu yıl ilk defa İzmir Türkiye ortalamasını ikiye katladı. Bu güzel bir haber tabii ama 1 milyonlardan artırdığımız için ulaştığımız rakam henüz yetersiz'' dedi. Bakan Günay, Konak Belediyesi tarafından hazırlanan ''Neşe ve Karikatür Müzesi''nin açılışını yaptı. Günay, açılışta yaptığı konuşmada, seçim döneminden bu yana oyuncak ve mask müzelerinin ardından İzmir'de bu tarzda dördüncü müzenin açıldığını, yerleşim merkezlerinin müzeler, sergi salonları, kültür mekanlarıyla çağdaş kent haline dönüştüklerini söyledi. Bakan Günay, Türkiye'nin her yerinde bu tür mekanların açılmasına büyük önem verdiklerini, 2005 yılında çıkarılan yasayla kültür varlıklarının korunmasının daha kolaylaştığını, bu kapsamda İzmir'de 269 proje için 120 milyon lira kaynak ayrıldığını dile getirdi. İzmir'e 31 Ocak'ta bir ödül töreni vesilesiyle yine geleceğini, 1 Şubat'ta da bir toplantı gerçekleştireceklerini anlatan Bakan Günay, ''Bu konuda Ankara'da başarılı işler yapmış arkadaşlarımı fikir alışverişi için getireceğim. Basmane-Agora hattında gerçekten çok özel bir sivil mimarlık destinasyonu var. Ve biz bunu ayağa kaldırdığımız zaman İzmir'e kruvaziyer ve diğer yollarla gelen turistleri İzmir'in içine doğru, esnafın da yararlanacağı biçimde çekmeye çalışacağız'' dedi. Bakan Günay, Türkiye'nin turizmde bir rekor kırarak 30 milyon turisti geçtiğini, doğrudan gelirin 25 milyar doları bulduğunu, bunun yan kaynaklarla 30 milyar doları aşan bir katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti: ''İzmir bu alanda geri kalmıştı ne yazık ki. Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısı ortalama yüzde 9,5 oranında, İzmir'de yüzde 20 oranında arttı. Bu yıl ilk defa İzmir, Türkiye ortalamasını ikiye katladı. Bu güzel bir haber tabii ama 1 milyonlardan artırdığımız için ulaştığımız rakam henüz yetersiz. Birkaç yıl daha Türkiye ortalamasının üzerinde olmaya devam edersek o zaman biz en azından Muğla'ya yaklaşıp geçeriz. Ama Antalya bu yıl tek başına 11 milyonu yakaladı. İnşallah bir gün İzmir bu rakamları da telaffuz edecek. Hep beraber bunun için çalışıyoruz. Yerel yönetimler, özel idare, siyasi partiler, parti ayrımı gözetmeksizin bütün arkadaşlarımız bu alandaki seferberliğimizi paylaşırsa önümüzdeki kısa süreç içinde inşallah büyük gelişmeler sağlayacağımıza inanıyorum.''