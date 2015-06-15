İzmir tramvaylarına 'deniz' havası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in tramvaylarının dış ve iç tasarımlarını belirledi. Yeni tasarımlarda deniz teması öne çıkarmak için mavi ve turkuaz renkler tercih edilidi.

Karşıyaka-Konak tramvay projelerinin ray döşeme çalışmalarına Caher Dudayev Bulvarı’ndan başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvayların dış ve iç tasarımını kamuoyuyla paylaştı. Yeni tasarımlarda tramvayların dış ve iç görünümünde İzmir’in deniz kenti olmasından dolayı mavi ve turkuazın tonları kullanıldı.

Tasarımda kentin güneşli havasının canlı ve neşeli yapısı öne çıkarken, tramvayların geçerken yavaşça dalgalanacak bir görüntü oluşturması hedeflendi. Tramvayların İç tasarımlarında ise sahil ve deniz havası verecek unsurlar öne çıktı.

Konak hattında günlük 95 bin kişi, Karşıyaka hattında ise 87 bin kişi taşınacak

Yolcuların güvenli bir şekilde tutunabilmeleri için tutamaklar ve tutunma yerleri kolayca erişilebilecek yerlere yerleştirildi. Tekerlekli iskemle kullananlar, ağır bavul ya da bebek arabası gibi araçlarla binen yurttaşların özel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çok amaçlı alanlar ayrıldı. Yapım çalışmaları devam eden tramvaylarda tren kontrol ve izleme ünitesi, yolcu bilgilendirme sistemi, LCD ekranlar, aktif güzergah haritası, kamera, görüntü ve ses kaydedicisi bulunacak.

Tasarım çalışmaları tamamlanarak yapımlarına başlanan tramvay araçları 32 metre uzunluğunda ve 285 yolcu taşıma kapasitesinde yapılıyor. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre Konak hattında günlük 95 bin kişi, Karşıyaka hattında ise 87 bin kişi taşınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin metro sistemini tamamlayıcı nitelikte hayata geçireceği 12.7 kilometre uzunluğunda ve 19 duraklı Konak Tramvayı ile 9.87 kilometre uzunluğunda ve 15 duraklı Karşıyaka tramvay hattında toplam 38 araç çalışacak. 2017 yılı sonunda hizmete alınması planlanan proje 390 milyon liraya mal olacak.