T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir trafiğinde yeni düzenleme İZMİR (A.A)

11 Ağustos 2011 17:47

-İzmir trafiğinde yeni düzenleme İZMİR (A.A) - 11.08.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği ''Akıllı Trafik Yönetim Sistemi'' ile trafik ışıkları trafik yoğunluğuna göre ayarlanacak, hız ve park ihlalleri kurulacak kameralarla denetlenecek. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale hazırlıklarına başlanan sistem ile dünyanın gelişmiş kentlerinde uygulanan akıllı, çevreci, engelli dostu bir trafik yönetim sistemi hedefleniyor. Sistemle kavşaklar, otoparklar akıllı sistemle yönetilecek, kameralar ve sensörler aracılığıyla elde edilen trafik yoğunluk bilgileri cep telefonu, internet, oluşturulacak çağrı merkezi, televizyon ve radyolar aracılığıyla vatandaşların kullanımına sunulabilecek.  Bu sayede hangi güzergahların daha yoğun olduğu bilgisine kolaylıkla ulaşılabileceği için vatandaşlar güzergah seçimi yapabilecek. Yeni sistem sayesinde seyahat süreleri kısalacak, yakıt sarfiyatı azalacak. Ayrıca engelli vatandaşların yaya geçişlerini daha rahat ve güvenli kullanmaları için konuşan yeni bir yaya geçiş sistemi oluşturulacak.    Kurulacak sistemle yer altına döşenen manyetik sensörler yardımıyla kavşaklara giren ve çıkan araçlar sayılabilecek. Yoğunluk bilgilerine göre sinyalize kavşak süreleri ayarlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24