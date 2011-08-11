-İzmir trafiğinde yeni düzenleme İZMİR (A.A) - 11.08.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği ''Akıllı Trafik Yönetim Sistemi'' ile trafik ışıkları trafik yoğunluğuna göre ayarlanacak, hız ve park ihlalleri kurulacak kameralarla denetlenecek. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale hazırlıklarına başlanan sistem ile dünyanın gelişmiş kentlerinde uygulanan akıllı, çevreci, engelli dostu bir trafik yönetim sistemi hedefleniyor. Sistemle kavşaklar, otoparklar akıllı sistemle yönetilecek, kameralar ve sensörler aracılığıyla elde edilen trafik yoğunluk bilgileri cep telefonu, internet, oluşturulacak çağrı merkezi, televizyon ve radyolar aracılığıyla vatandaşların kullanımına sunulabilecek. Bu sayede hangi güzergahların daha yoğun olduğu bilgisine kolaylıkla ulaşılabileceği için vatandaşlar güzergah seçimi yapabilecek. Yeni sistem sayesinde seyahat süreleri kısalacak, yakıt sarfiyatı azalacak. Ayrıca engelli vatandaşların yaya geçişlerini daha rahat ve güvenli kullanmaları için konuşan yeni bir yaya geçiş sistemi oluşturulacak. Kurulacak sistemle yer altına döşenen manyetik sensörler yardımıyla kavşaklara giren ve çıkan araçlar sayılabilecek. Yoğunluk bilgilerine göre sinyalize kavşak süreleri ayarlanacak.