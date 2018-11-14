İzmir Ticaret Odası Başkanı'ndan AKP'lilerin teklifine tepki: İçeriğe ve getirdiği düzenlemeye katılmıyorum!

AKP’nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanununda değişiklik yapılması için verdiği teklifle adı yerel seçimler için yeniden gündeme gelen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. İzmir Belediye Başkanlığı için hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonların kendisi dışında gerçekleştiğini belirten Özgener, isminin siyasi tartışmalara alet edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifini anımsattı.

Bazı sosyal medya organlarında, "yasanın, Özgener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının önünü açmak için hazırlandığının" ileri sürüldüğünü belirten Özgener, "Yüce Meclisimizde görev yapan hiçbir milletvekilimizin kişiye özel yasalar çıkarmak gibi hesaplar içinde olamayacağını hatırlatırım. Bununla beraber yasanın içeriğine ve getirdiği düzenlemeye katılmadığımı özellikle belirtmek isterim. Hazırlanan düzenlemenin ülkemizde seçim süreçlerini yeni tamamlamış olan birçok odanın yürümekte olan çalışma ve işleyişlerinde önemli duraksama ve belirsizliklere yol açabileceği düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"İzmir Belediye Başkanlığı için hakkımda uzun süredir devam eden spekülasyonların, ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum." ifadelerini kullanan Özgener, şunları kaydetti:

"İzmir Ticaret Odası Başkanlığı, kentimizin ve bölgemizin büyük bir teveccüh göstererek beni layık gördüğü, kendim ve odamız adına hedefler koyduğum, devam etmekten büyük bir mutluluk duyduğum bir görev... Bu önemli göreve konsantre olduğumu, odamızın bütün organlarıyla ve değerli üyeleriyle başlattığımız değişim hamlesine odaklandığımı, ismimin çevresinde yapılan spekülasyonların tamamen benim dışımda geliştiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Ne olmuştu?

AKP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanununda değişiklik için teklif verdi. Teklife göre birlik başkanları, birlik yönetim kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel ya da yerel seçimlerde aday olup listeye giremez ya da seçilemezse eski görevlerine geri dönebilecek. AKP’nin verdiği teklif, partinin 31 Mart’ta yapılacak olan seçimler için işaret verdiği yönünde yorumlandı.

AKP’nin TOBB’la ilgili verdiği teklifte “Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir içinde eski görevlerine dönebilirler. Bu süreçte, birlikte başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanının yerine seçim yapılmaz; yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılır. Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütür” denildi.

AKP’nin verdiği bu teklif, seçimlerde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanı Mahmut Özgener’in şehirde aday olarak gösterilebileceği şeklinde yorumlandı.