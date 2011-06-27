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Yaşam

İZMİR TARKAN VE MANGA'YLA COŞTU İZMİR (A.A)

27 Haziran 2011 02:09

-İZMİR TARKAN VE MANGA'YLA COŞTU İZMİR (A.A) - 26.06.2011 - Fanta Gençlik Festivali 10. yılını Tarkan ve Manga ile kutladı.  İnciraltı'nda kurulan festival alanında 60 binden fazla müziksever, Tarkan ve Manga'nın konserinde eğlenceli saatler geçirdi. Tarkan, festival için özel olarak dizayn edilen sahnede, her şarkı için ayrı hazırlanan efekt ve görüntüler eşliğindeki görsel şovlarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Manga grubu da 450 metrekare led ekran kullanılan ve Türkiye'de yapılan en büyük mobil festival sahnesi olma özelliği taşıyan festival sahnesinde hayranlarıyla buluştu.  Verilen bilgiye göre, daha önceki 9 yılda 71 bin kilometre yol yaparak sanatçıları 3 milyona yakın gençle buluşturan festival, Türkiye'nin en yaygın müzik etkinliği oldu. Festivalde bu yıl 6 bin kilometre yol yapılması hedefleniyor. 16 şehir gezecek festival 30 Temmuz'da İstanbul konseriyle tamamlanacak.

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