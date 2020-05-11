İzmir Tabip Odası'nın 'ulaşamıyoruz' dediği Koronavirüs vaka sayısını AKP İl Başkanı açıkladı!

İzmir'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) rakamlarını Valilik İl Pandemi Kurulu veya Sağlık İl Müdürlüğü yerine, AKP İl başkanı Kerem Ali Sürekli açıkladı. Sürekli, ildeki vaka sayısını 6 bin 238 olduğunu söyledi.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ildeki Koronavirüs tablosunu, yerel basına açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre; İzmir Tabip Odası'nın ve Tabipler Birliği’nin "ulaşamıyoruz" dediği vaka sayılarını detaylı bir şekilde açıklayan Sürekli, şu ana kadar olan pozitif hasta sayısını 6 bin 238 olarak bildirdi.

İyileşen hasta sayısının 3 bin 876 olduğunu belirten Sürekli, İzmir'de günlük vaka sayısında düşüş yaşanırken, iyileşenlerin sayısının, vaka sayısının yarısından fazla olduğunu açıkladı.

"31 hasta entübe edilmiş durumda,yoğun bakım hasta sayısı ise 57"

Her gün 3 bin test yapıldığını ve hastanelere başvuruların büyük oranda azaldığını belirten Sürekli, şunları söyledi: "İzmir'de bu güne kadarki pozitif hasta sayımız 6 bin 238 ve bu vakaların 3 bin 876'sı ne mutlu ki iyileşti.



Yani şu anda İzmir'de tedavisi süren hasta sayımız 2 bin 362. Yeni vaka sayımız düşmeye başladı. Yoğun bakım hasta sayımız 57. 31 Hastamız ise entübe edilmiş durumda."