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İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Yüksel’in depremde hayatını kaybeden ailesi toprağa verildi

31 Ekim 2020 16:07

İzmir’de meydana gelen depremde İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in göçük altında kalarak vefat eden eşi Burcu Yüksel ve çocukları Ege Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel, Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Başbakan AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut ve İzmir Tabipler Odası Başkanı Lütfi Çamlı katıldı. 

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