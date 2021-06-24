İzmir Tabip Odası Başkanı’ndan delta varyant uyarısı:  İkinci dozların açıklanan zaman aralığından daha erkene çekilmesi gerekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü açıkladı. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, iki doz aşı olanların varyanttan korunduğunu belirterek, ikinci dozların açıklanan zaman aralığından daha erkene çekilmesi gerektiğini söyledi.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “Delta varyantı dünyanın değişik yerlerinde giderek baskın bir hale gelmekte. İngiltere'de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon, hafta sonu Delta varyantı nedeniyle kapatıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Delta varyantının yol açtığı yeni enfeksiyonlar en yüksek seviyeye tırmandı. Türkiye’de tespit edilen 134 vakanın 3 tanesi İzmir’de. Bakan Koca 28 Nisan’da ilk kez bu varyantın İstanbul’da da 5 olguda saptandığını açıklamıştı. Ancak o günlerde tam kapanma kararları uygulamasına geçilmeden hemen önce İstanbul’dan sahil kesimlerine adeta bir ‘Covid göçü’ yaşandı” dedi.

Çamlı şu ifadeleri kullandı:

“28 Nisan'dan bugüne kadar bu varyantın ülkemizdeki durumu, tüm taleplerimize karşın kamuoyu ile paylaşılmadı. Şimdi ise açıklamalarda Türkiye’de 134 delta varyantının saptandığı ifade ediliyor. Bu ancak yapılan sınırlı örnekleme testlerden saptanan. Gerçek yoğunluk, yaygınlık nedir? Bilmiyoruz. Yapılan PCR testlerinde Delta varyantını anlayamıyoruz. Yeterli örnekleme yapılıyor mu? İzmir’de de bildiğim kadarıyla buna yönelik bir analiz yapılmıyor. Bu konularda kamuoyunun daha detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi, gerekiyor”

“Rusya gibi Türkiye'nin yaklaşık bir sezonda 5 milyon turist beklediği bir ülkede de son iki haftada vakaların büyük çoğunluğunu yeni varyantın oluşturduğu açıklandı. Ülkemizde buna yönelik tedbirler alınıyor mu? Yasaklar kalktı. Hareketlilikte bir artış olacaktır. Sayın Bakan dünkü açıklamasında ‘Bu hareketin artışıyla birlikte vakalarda daha öncede İngiliz varyantında da gördüğümüz şekli ile şimdi Delta varyantı ile genelde yukarı doğru bir çıkış eğilimini görmüş oluruz. Bu endişemiz var mı, var’ dedi. Bu varyant konusunda yurtdışı girişlerde karantina tedbiri uygulaması olacak mı? Bunların açıklanması gerekiyor.”

“İngiltere’deki vakaların büyük çoğunluğu aşılanmayan ya da tek doz aşılananlarda görülüyor. Bilim insanlarının açıklamalarına göre iki doz Pfizer/BioNTech aşısı varyantlar üzerinde etkili. Ülkemizde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 24’ü iki doz aşı olabildi. Bu aşılamanın çok büyük çoğunluğu Sinovac aşısı ile oluşturuldu. Ancak Sinovac aşısının Delta varyantlarına etkileri konusunda yeterli bilgi yok. İki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlar çok azınlıkta. Şu anda da aşılama hızı arttı. Ancak yapılan günlük Pfizer/BioNTech aşıların yüzde 90‘ından fazlası ilk dozlar. İkinci dozların açıklanan zaman aralığından daha erkene çekilmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde aşılama ile toplumsal bağışıklığı oluşturacak ikinci dozlar yapılmalı. Delta varyantı yayılımı açısından özellikle turizm sezonunda yurt dışı girişleri de kapsayacak özel tedbir paketleri uygulamaya geçilmelidir