İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı: Kalabalığın önüne geçilmesi için aşı merkezleri açılabilir

Aşılanma sırasının bütün SGK'lılara açılmasının ardından bazı hastanelerin önünde kuyruklar oluştu. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, kalabalıkların önüne geçilebilmesi için aşı merkezleri açılabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar Koronavirüs aşısı olmak için İzmir’de hastanelere gitti. Başta Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun kuyruklar oluştu.

"Demek ki aşı olunca yapılıyor"

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, şimdiye kadar asıl sıkıntının aşının temin edilememesi olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, “Son dönemde yapılan anlaşmalar sonrasında aşılama hızlandı. Geçen gün bir günde 850 bine yakın aşı yapıldı. Demek ki aşı olunca yapılıyor günde 1 milyon doz da aşı yapılabilir ancak süreç ne yazık ki hala şeffaf değil. Ne kadar aşı geldi bilmiyoruz” dedi.

Sağlık kurumlarında ciddi yoğunluk oluştuğuna dikkat çeken Dr. Çamlı, “Aşılamanın bu şekilde hızlanması güzel ancak şimdi de iyi organizasyon yok. ASM’lerde ciddi sorunlar var çünkü fiziki koşullar uygun değil. Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bu yoğunluğa engel olmak için soğuk zincirin sağlanması koşuluyla okullarda, fabrikalarda kamu kurumlarında bölgesel olarak aşı merkezleri açılabilir. Bu şekilde aşılama süreci hızlanır” diye konuştu.

"Tek bir kişinin bile hasta olması yeniden salgını sürdürmeye yeter"

Aşı olmanın tüm toplum ve insanlık için sorumluluk olduğuna vurgu yapan Dr. Çamlı, şunları söyledi: “Kafalarında soru işaretleri olan kişilere bilimsel yanıtlar verilerek birtakım karanlık çevrelerce oluşturulmaya çalışılan aşı karşıtlığına izin verilmemesi gerekiyor. İzmir'de aşılama diğer illere göre daha iyi gidiyor. Aşı karşıtlığı da yok denecek kadar az. Ancak ne yazık ki sadece şehrimiz olarak yorumlayamayacağımız bir pandemi ile karşı karşıyayız. Küresel bazda yorumlanması gereken bir salgın. Şırnak ya da Mardin'de iyi değilse bir süre sonra İzmir ya da Türkiye de bundan etkilenecektir. Tek bir kişinin bile hasta olması yeniden salgını sürdürmeye yeter. Bunu asla unutmamalıyız.”