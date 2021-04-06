İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı: Tüm bulgular Koronavirüs'ü gösterse de ölüm raporuna yazılmıyor

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Koronavirüs kaynaklı ölümlerin birçoğunun nedenin yanlış yazıldığını ve ölüm sayısının böyle düşürüldüğünü iddia etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, salgın nedeniyle kentte 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, İzmir’de Mart 2020 yılından itibaren gerçekleşen ölüm sayısının, önceki yıllarda gerçekleşen ölüm sayılarının ortalamasından 6 bin 332 kişi daha fazla olduğu öğrenildi. Bu duruma dikkat çeken Çamlı, vefat sayılarının İzmir’de de resmi olarak açıklanandan yüksek olduğunu kaydetti. Çamlı, “Hastaneye yatırılan birçok hastada tüm bulgular Covid-19’a işaret etse de hastanın PCR testi negatif çıktığı için ölüm raporuna Covid-19’dan kaynaklı ölüm yazılmadı” dedi.

“Alınan tek önlem cumartesi günlerine kısıtlama getirilmesi"

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, vaka ve vefat sayılarının hızla arttığına dikkat çeken Dr. Çamlı, “Alınan tek önlem cumartesi günlerine kısıtlama getirilmesi. Haftanın 5 günü hayat tüm hızıyla devam ediyor, tüm işçiler yoğun bir şekilde çalışıyor, toplu taşıma oldukça kalabalık ama sadece hafta sonu yasak. Bu kararın hiçbir gerçekliği yok" diye konuştu. İzmir’de vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 40 arttığını belirten Çamlı, “Vakaların yüzde 55-70’i İngiliz varyantı. Bu varyant oldukça hızlı bulaşıyor. Aşılanma oranı ise yüzde 11-12 civarlarında. Toplumsal bağışıklıktan oldukça uzağız. Sorumlu kişiler sorumluluklarını yerine getiremeyeceklerse istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.