İzmir suyunda arsenik oranı yükseldi

Arsenikli su ne zaman öldürür?

'Arsenikli su siyasi malzeme oldu'

Van'ın suyu da arsenikli

İzmir Valiliği, kentin 30 noktasından alınan su numunelerinin arseniğe ilişkin ölçüm sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 17 noktadaki arsenik oranları sınır değerlerin üzerinde çıkarken, değerlerin geçen hafta yapılan ölçüm sonuçlarına göre arttığı gözlendi.Yapılan yazılı açıklamada, daha önce Bayraklı’dan alınan su numunesinde 13.2 mikrogram çıkan arsenik miktarı, bu ölçümde 36.5’e yükselirken, Bornova’da 14.8 olan ölçüm, 34’e çıktı. Çiğli’de 14.4 olarak ölçülen arsenik miktarı 32.5, Karşıyaka Şemikler’de 16.7 olan miktar 32.4, Örnekköy’deki miktar da 22’den 32.4’e yükseldi. Karşıyaka Bostanlı’da 12 olan arsenik oranı, son yapılan ölçümde 29 olurken, Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki örnekten yapılan tahlil sonucu da 21’den 35.3’e çıktı.Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde, Menemen ilçesinde, Karşıyaka’nın Bayraklı semtinde, Bornova’nın bazı bölgelerinde arsenik oranları 20 ile 30 mikrogram arasında değişirken, Konak, Balçova, Narlıdere ilçelerinin bazı semtlerindeki su numunelerinden alınan arsenik oranı sınır değer olan 10 mikrogramın biraz üzerinde çıktı.Buca, Balçova’nın bazı bölgeleri, Gaziemir, Güzelbahçe, Konak ilçesinin bazı semtlerindeyse, sudaki arsenik oranı sınır değerin çok altına kaldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, şebeke suyundaki arsenik oranının sınır değerler üzerinde çıkmasıyla önce, kuraklık kaynaklı arsenik oranı yüksek olduğu anlaşılan Göksu ve Sarıkız su kuyularını kapatmış, ancak kesintilerin gündeme gelmesiyle, vatandaşın talebi üzerine yeniden bu kuyulardan kente su verilmeye başlamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ve İzmir Valisi Cahit Kıraç, şebeke suyunun içilmemesi ve gıda bileşeni olarak kullanılmaması yönünde vatandaşı uyarmıştı.Balçova, Hüseyin Öğütcen Cad.3.5Bayraklı, Hakan Uysal Cad. 36.5Bornova, Pınarbaşı İZSU ist. 2.3Bornova İtfaiye çeşmesi 34Buca Erdem Cad. 2Çiğli Havaalanı Cad. 32.5Gaziemir Önder Cad. 2Güzelbahçe İstiklal Cad. 8.6Karşıyaka Şemikler 32.4Karşıyaka Örnekköy 33.6Karşıyaka Bostanlı 29Karşıyaka Zübeyde Hnm. Cad. 35.3Konak 4012 Sok. No 23/B 2Konak Hocazade Camii 30Konak Alsancak Karakolu 30Konak Hatay 237 Sok 5Konak İnönü Cad 5.9Menderes Görece 2Menemen Egekent 35.5Narlıdere Mithatpaşa Cad. 11.9Alsancak Hürriyet Bul 11.7Bayraklı 1609 sok. 22.6Çiğli 8183 sok. 29.4Karşıyaka 6111 sok.32Bornova Gençlik cad. 26.5Karabağlar 5757 sok.2Balçova Dumlupınar sok. 15.8Konak Göztepe 34 sok. 9.2