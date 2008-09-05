İzmir suyunda arsenik oranı yükseldi

İzmir Valiliği, kentin 30 noktasından alınan su numunelerinin arseniğe ilişkin ölçüm sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 17 noktadaki arsenik oranları sınır değerlerin üzerinde çıkarken, değerlerin geçen hafta yapılan ölçüm sonuçlarına göre arttığı gözlendi.
Yapılan yazılı açıklamada, daha önce Bayraklı’dan alınan su numunesinde 13.2 mikrogram çıkan arsenik miktarı, bu ölçümde 36.5’e yükselirken, Bornova’da 14.8 olan ölçüm, 34’e çıktı. Çiğli’de 14.4 olarak ölçülen arsenik miktarı 32.5, Karşıyaka Şemikler’de 16.7 olan miktar 32.4, Örnekköy’deki miktar da 22’den 32.4’e yükseldi. Karşıyaka Bostanlı’da 12 olan arsenik oranı, son yapılan ölçümde 29 olurken, Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki örnekten yapılan tahlil sonucu da 21’den 35.3’e çıktı.
Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde, Menemen ilçesinde, Karşıyaka’nın Bayraklı semtinde, Bornova’nın bazı bölgelerinde arsenik oranları 20 ile 30 mikrogram arasında değişirken, Konak, Balçova, Narlıdere ilçelerinin bazı semtlerindeki su numunelerinden alınan arsenik oranı sınır değer olan 10 mikrogramın biraz üzerinde çıktı.
Buca, Balçova’nın bazı bölgeleri, Gaziemir, Güzelbahçe, Konak ilçesinin bazı semtlerindeyse, sudaki arsenik oranı sınır değerin çok altına kaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şebeke suyundaki arsenik oranının sınır değerler üzerinde çıkmasıyla önce, kuraklık kaynaklı arsenik oranı yüksek olduğu anlaşılan Göksu ve Sarıkız su kuyularını kapatmış, ancak kesintilerin gündeme gelmesiyle, vatandaşın talebi üzerine yeniden bu kuyulardan kente su verilmeye başlamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ve İzmir Valisi Cahit Kıraç, şebeke suyunun içilmemesi ve gıda bileşeni olarak kullanılmaması yönünde vatandaşı uyarmıştı. Yapılan arsenik ölçümleri (litre\ mg) Standart: 10 1 Eylül'de alınan örnekler:
Balçova, Hüseyin Öğütcen Cad.3.5
Bayraklı, Hakan Uysal Cad. 36.5
Bornova, Pınarbaşı İZSU ist. 2.3
Bornova İtfaiye çeşmesi 34
Buca Erdem Cad. 2
Çiğli Havaalanı Cad. 32.5
Gaziemir Önder Cad. 2
Güzelbahçe İstiklal Cad. 8.6
Karşıyaka Şemikler 32.4
Karşıyaka Örnekköy 33.6
Karşıyaka Bostanlı 29
Karşıyaka Zübeyde Hnm. Cad. 35.3
Konak 4012 Sok. No 23/B 2
Konak Hocazade Camii 30
Konak Alsancak Karakolu 30
Konak Hatay 237 Sok 5
Konak İnönü Cad 5.9
Menderes Görece 2
Menemen Egekent 35.5
Narlıdere Mithatpaşa Cad. 11.9 28 Ağustos'da alınan örnekler:
Alsancak Hürriyet Bul 11.7
Bayraklı 1609 sok. 22.6
Çiğli 8183 sok. 29.4
Karşıyaka 6111 sok.32
Bornova Gençlik cad. 26.5
Karabağlar 5757 sok.2
Balçova Dumlupınar sok. 15.8
Konak Göztepe 34 sok. 9.2İlgili haberler:
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