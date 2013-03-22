İzmir sular altında kaldı



İzmir'de gece başlayan şiddetli yağış, başta trafik olmaz üzere hayatı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan sağanak, sabah şiddetini arttırdı. Kentte bazı caddeleri su bastı. Yağış nedeniyle tıkanan rögarlardan caddelere akan sular trafik akışını olumsuz etkiledi. Kaldırımlardan taşan sular, büyükşehir belediyesi ekiplerince tahliye edilmeye çalışılıyor.

Sağanakta metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Yağışın gün içerisinde aralıklarla devam edeceği belirtilirken, yağışın iç kesimlere kaydığı kaydedildi. Hava sıcaklıklarının akşam 5 ile 7 derece azalacağı, hafta başından itibaren de mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.