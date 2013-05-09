İzmir şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

İzmir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Bir yolcu uçağı askeri havalimanına zorunlu iniş yaparken, Buca ilçesinde bir otomobil sel sularında metrelerce sürüklendi.

İzmir'de şiddetli yağış bazı semtlerde su baskınlarına neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran şiddetli yağmur günlük yaşamı etkiledi.

Yollarda birikintilere ve su baskınlarına yol açan yağış nedeniyle başta kent merkezi olmak üzere birçok güzergahta birikintiler oluştu.

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerindeki su baskınına müdahale etti.



Şehir merkezinde Pasaport, Gültepe, Halkapınar, Güzelyalı, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ilçelerinden çok sayıda su baskını ihbarı geldi.

Yağış nedeniyle Lufthansa Havayolları’na ait bir yolcu uçağı da Çiğli'deki askeri havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Buca ilçesinde yağış nedeniyle yer yer çökmeler meydana gelirken 1'inci Kordon'da doğalgaz çalışması için açılan ve yağmur sularıyla dolan çukura giren bir otomobil çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 1,5 saatte metrekareye 20,1 kilogram yağış düştüğü kentte yağış gece boyunca aralıklarla etkili olacak.