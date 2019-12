İzmir seferini yapan uçağa bomba ihbarı yapıldı!

T24 - Almanya'nın Stuttgart şehrinden kalkıp İzmir yönüne doğru uçuş gerçekleştiren Sunexpress Havayolları'na ait uçak, pilotun radyo kanalına girilerek yapılan bomba ihbarı sonrası Yunanistan'ın Selanik şehrine acil iniş gerçekleştirdi. Reuters haber ajansı pilota gelen ihbarın telefondan yapıldığını açıklarken, iniş sonrası yolcuların ve uçuş ekibinin tahliyesinin ardından yapılan aramalar sonrası bombaya rastlanmadı. Yolcuların uçağa aynı uçakla seferlerini tamamlanması bekleniyor.



Almanya'nın Stutgart'tan şehrinden saat 15.55'te havalananan ve İzmir seferini gerçekleştiren Sunexpress'e ait yolcu uçağına, pilotun radyo kanalına girerek bomba ihbarı yapıldı. Reuters haber ajansı ise ihbarın pilaota cep telefonundan yapıldığını son dakika olarak geçti.



İhbarı sırasında Yunansitan semalarında bulunan uçak, akşam saat 5 sularında Selanik'e acil iniş yaptı.



Uçak, havalimanına inişi sonrası yolcular ve uçuş ekibi hemen tahliye edilirken, Yunan polisleri uçakta gelen ihbar doğrultusunda arama gerçekleştirdi.



Say: Pilota telefondan ihbar yapıldığı asılsız bir iddia



NTV'ye konuşan Sunexpress Genel Müdür Yardımcısı Hacı Say, pilota ihbarın telefondan geldiğinin asılsız olduğunu, ancak pilota ulaşabilmek için farklı radyo kanalları kullanılabileceğini söyledi.



Şu an pilota hangi kanaldan ve nasıl ulaşıldığına dair net bir bilgi edinilmeye çalışıldığını aktaran Say, Selanik'e inmiş olan uçaktan herkesin tahliye edildiğini, terminalde bekleyişte olduğunu ve güvenlik anlamında yolcularla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.



Say, ihbarla ilgili araştırmaların devam ettiğini, araştırmaların sonucuna göre uçağın seferine devam edebileceğini de sözlerine ekledi.



Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında 'bomba ihbarı' teyit edilmedi



Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada uçağın saat 15.55'te Stuttgart'tan kalktığı ve uçakta 63 yolcu bulunduğu ifade edildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada uçağa bir bomba ihbarı yapıldığı henüz teyit edilmezken, yolcularla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığı belirtildi.