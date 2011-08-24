İzmir Seferihisar'daki yangında sabotaj iddiası

T24- İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde dün 200 hektarlık alanı kül eden yangın, 7 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınıp bu sabah saatlerinde söndürüldü. Orman Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Doğan yangında kasıt olduğunu ifade etti.





Yanan 200 hektarlık alanın büyük bir bölümünün iki yıl önce ağaçalandırdığını ifade eden Orman Genel Yardıcısı Doğan, "Yerleşim yerinden ve tarlalardan uzakta genç bir ormanınız varsa burada kasıt vardır" diye konuştu. Yanan 200 hektarlık alanın büyük bölümü iki yıl önce ağaçlandırılmıştı. Bu haber yayına hazırlanırken bu kez Bergama'da orman yangını çıktı.

Ürkmez Beldesi’ndeki Çamalanı Mevkisi’nde bulunan ağaçlandırma sahasında, dün, saat 13.10’da başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine yakın oturanlar ile yazlık sahipleri, kabus gibi bir gece yaşadı. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle gece yangının ilerlemesi durdu ve sabahın ilk saatleriyle ormancılar mücadeleyi kazandı. Sabah uçak ve helikopterler yeniden devreye girdi. Helikopterler, Ürkmez Baraj gölünden aldıkları suyu, yanan alanların üzerine boşalttı.

Yangının şokunu üzerlerinden atan Seferihisarlılar normal hayatlarına dönerken, Orman Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Doğan, gün içinde üç ayrı noktada yangının çıktığı İzmir’e geldi. Seferihisar’daki yangınla başarıyla mücadele eden personelle konuşan ve bilgiler alan Doğan, kameralı sistemlerinden yararlanarak bölgedeki yangını saniye saniye izlediklerini ve krizi yönettiklerini anlattı. Yangını kısa sürede kapatabileceklerini ancak buna bölgenin makilik alan olmasının engel olduğunu söyleyen Doğan; "Özellikle maki, eterik denilen yağlar üreten bitki çeşididir. Makiler yangında yüksek dumanların çıkmasına sebep oluyor. Eğer ibreli ağaçlar olsaydı arkadaşlarımız kısa sürede söndürebilirdi. Ancak yüksek dumanlar özellikle hava araçlarımızın çalışmalarını engelledi. Yoksa 50 hektarı geçmezdi. Yaptığımız keşfe göre 200 hektarlık alan kül oldu" diye konuştu.





Eş zamanlı yangın



İzmir ve çevre illerinde eş zamanlı olarak çıkan yangınlarda ekiplerin söndürme çalışmalarında dağıldığını ve çalışmaları birlikte yürüttüklerini aktaran Doğan, "Rüzgarın yoğun olduğu bölgedeki orman, yerleşim yerine yakın değil ve civarında tarla ile araziler yoksa, burada çıkan yangında kasıt vardır demektir. İhmalin olabilmesi için yerleşim yerine yakın olması ve dikkatsizlik sonucu yangının çıkması gerekiyor. Ya da bir bahçe temizliğinin yapıldığı sırada, enerji nakil hattının düşmesinden kaynaklanmış olması lazım" dedi. Doğan, yangının önünün kesilmemesi durumunda 20 bin hektarlık ormanlık alanın tehdit altında bulunacağını, ancak başarılı çalışmayla buna izin verilmediğini de kaydetti.





Seferihisar sabaha kadar yandı

Özellikle önümüzdeki 15 günün çok önemli olduğunu ifade eden Doğan, "15 gün bizim için çok kritik. Anız yakılmasın, vatandaşlarımız bahçe temizliği yapmasın" dedi. İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın ise, "İzmir’de yılda 2 bine yakın yangın çıkar. Bu yıl bin 200 yangın çıktı, bunların 113 tanesi orman yangınıdır. Bunu 109 hektarla kapattık. Ancak bu orman yangını çok kötü bir yerdeydi. 200 hektarlık alan zarar gördü" dedi.





Vali: Üç yangın normal değil

Geçtiğimiz günlerde, Foça İlçesi’nde, 3 hektarlık alanın yandığı ve sabotajda bulundukları saptanan 3 kişinin tutuklanmasının ardından, dünkü 3 yangın ve yetkililerin açıklamaları, gözleri, terör örgütü mensuplarına çevirdi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Cahit Kıraç’ın, "Üç yangın, normal değil" açıklamasıyla jandarma ve polis ekipleri, seferber oldu. Yeni bir yangın çıkmaması için ormanlık alanlarda denetimlerini arttıran ekipler, şüpheli görülen kişilere yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Dün Menemen İlçesi’nde Seferihisar’la aynı saatlerde başlayan yangında sadece 1 hektarı orman olan 200 hektarlık otluk, makilik alan kül oldu. Bu iki yangının hemen Ardından da Bayındır İlçesi’nden dumanlar yükseldi. Ormanlık alandaki yangın kısa sürede sondürüldü, 1 hektar zarar gördü. Uşak’da yine öğleden sonra çıkan yangında da 30 hektar bozuk ormanlık alan yandı.





Bergama'da orman yangını



Seferihisar yangını söndürüldü bu kez de Bergama'da yangın çıktı. İzmir’in Bergama İlçesi’ne bağlı Yerlitahtacı Köyü ile Teğelti Köyü arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.