İzmir Savcılığı iddianameyi hazırladı: Bekçi, kavga ettiği kişiyi, görev silahıyla hedef gözeterek vurdu, yaralıyken darp edilen kişi öldü

Gökçer Tahincioğlu

İzmir’de 3 Haziran’da yaşanan ölümlü kavga olayının iddianamesi, silah taşıma yetkileri tartışma konusu olan bekçilerle ilgili tartışmaları alevlendirdi. İddianamede, bekçi olarak görev yapan A.Y.’nin kardeşleriyle kavga eden ve yaralı halde hastaneye götürülen kişiye, araçta olduğu sırada hedef gözeterek ateş ettiği belirtildi. A.Y.’nin ateş sonucu yaralanan kişiyi aracın durması üzerine darp ettiği, kardeşlerinin de o sırada kesici aletlerle yaralıya saldırdığı belirtildi. Olay sonrasında kavgaya karışan ve bekçi tarafından vurulan kişi öldü, araçta, bu kişiyi hastaneye götürmek üzere bulunan kişi ise sırtından vurularak yaralandı. Savcılık, bekçi için kasten öldürme suçundan dava açarken, yaralı kişiye kesici aletlerle saldıran kardeşlerini ise sadece yardımla suçladı.

İzmir’de 3 Haziran 2021’de çıkan kavgada, bekçi A.Y.’nin üç kardeşi ile Şeymus Devrin ve arkadaşları yaralandı. A.Y., eve gelen kardeşlerinin, “Bize saldırdılar” sözleri ile bekçi olması nedeniyle verilen beylik silahı ile dışarıya çıktı.

İddianameye göre, o sırada görev başında olmayan A.Y. ile kardeşleri, Devrin ve arkadaşlarını aramaya başladı. Devrin ise kavgada bacağından bıçaklandığı için bir arkadaşının aracıyla hastaneye götürülmeye çalışılıyordu.

Sokaktan çıkarken A.Y., Devrin’i araçta gördü ve arabaya nişan alarak ateş etmeye başladı. Ateş sonucunda önceki kavgayla hiçbir ilgisi olmayan ve yaralıyı hastaneye götürmeye çalışan bir kişi sırtından vuruldu. Devrin ise öldürücü biçimde boğazından yara aldı. Aracın durmasıyla, ağır yaralı Devrin dışında araçta bulunan iki kişi kaçtı.

Yaralıya darp

Aracın kapısını açan A.Y. ile kardeşleri, ölmek üzere olan Devrin’i darp etti. İddianameye göre, kardeşleri Devrin’e kesici aletlerle saldırdı. Devrin daha sonra yaşamını yitirdi.

“Bana ateş açtılar” savunması

A.Y., kendisini, “silahımla dışarıya çıktım. Ateş açılması üzerine panikle arabaya doğru ateş ettim” diye savundu ancak iddianamede, kamera görüntülerine göre sadece bekçi olan A.Y.’nin silah kullandığı belirtildi.

Şikayetçi olmadı

İddianamede, kavgayla ilgisi olmayan ancak araçta sırtından vurulan kişinin şikayetçi olmadığı belirtildi. Bu durum, şikayetçilere yönelik baskı yapılmış olabileceği iddialarına yol açtı.

Sadece yardımdan dava

İddianamede, A.Y.’nin kasten öldürme suçunu işlediği, kardeşlerinden birinin de kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerektiği belirtildi. Buna karşılık, diğer iki kardeş için sadece “yardım” suçundan ceza talep edildi.

Mağdur ailenin avukatları, savcılığın diğer kardeşler için sadece yardımdan ceza istemesini eleştirdi ve A.Y. ile birlikte kardeşlerinin de öldürme suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.