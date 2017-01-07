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İzmir saldırısının ardından gözaltına alınan 18 kişiden 5'i adliye çalışanıymış

Büro Emekçileri Sendikası konuya ilişkin açıklama yaptı

07 Ocak 2017 22:23

İzmir'de Adliye önünde düzenlenen saldırıdan sonra gözaltına alınan 18 kişi arasında, 5 adliye çalışanının da bulunduğu ortaya çıktı. Büro Emekçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, gözaltıların nedeninin dosyada gizlilik olduğu için kendilerine söylenmediği, üyelerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü ifade edildi.

DHA’da yer alan habere göre, Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen perşembe günü bombalı araçla düzenlenen saldırıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Saldırı akşamında  adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında işyeri temsilcisinin de bulunduğu bildirildi. 

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi'nde gözaltına alınmalarla ilgili açıklama yapıldı. Arkadaşlarının saldırıyla ilgili olarak mı yoksa başka bir suçtan mı gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü bilmediklerini söyleyen Şube Başkanı Musa Sever, "Sendika olarak her türlü şiddet eylemini reddediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz. Üye ve çalışanlarımız gözaltına alındı. Neden alındıkları konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Avukat ve aileleriyle görüşmelerine izin verilmemektedir. Bu yolla arkadaşlarımız adeta saldırının sorumlularıymış gibi bir algı yaratılmaktadır. Biz üye ve temsilcilerimizin yaşanan saldırıyla hiçbir ilişkisinin olmadığına, suçsuz olduklarına inanıyoruz" dedi. 

 

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