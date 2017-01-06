İzmir saldırısında şehit olan mübaşir ve polis için adliyede veda töreni düzenlendi

İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen adliye çalışanı Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin için adliyede tören düzenlendi. Yargı mensupları, adliye çalışanları, milletvekilleri, çok sayıda vatandaş törene katıldı.

DHA'nın haberine göre, hem adliye içinde de hem adliye önünde büyük kalabalık vardı. Şehit adliye çalışanı, evli ve 3 çocuk babası Musa Can’ın Türk Bayrağına sarılmış tabutu adliyeye getirildiği sırada Musa Can’ın yakınları sinir krizleri geçirdi. MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Musa Can’ın ailesinden fenalaşanlar oldu. Sağlık ekipleri fenalaşan acılı aile üyelerine müdahalede bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da törene katılmak üzere adliyeye geldi. Bekir Bozdağ Musa Can’ın ailesine taziyelerini iletti. Adliye çalışanları ve vatandaşlar da adliyeyi tamamen doldurmuş durumda. Şehit polis memuru Fethi Sekin’in cenazesi de alkışlar ve gözyaşları arasında adliyeye getirildi.

Tören şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bu sırada adliyeye sığmayan ve dışarıda bekleyen vatandaşlar “Şehitler ölmez vatanbölünmez” şeklinde bağırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru: Hiçbir saldırı bizi vatanda hizmetten alıkoymayacak. Hainler emellerine ulaşamayacak. Birlik ve kardeşliğimizi bozamayacak.

Bakan Bozdağ: Birliğe ve beraberliğe saldırı

Bakan Bozdağ şunları söyledi: "Şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehitler inancımıza göre şehitler diridir. Rabbim onların şefaatinden bizleri ahirette mahrum etmesin. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar biliyorum ama onlar ülkeleri vatandaşlı için şehit oldular. Makamların en yükseğine yükseldiler.

Saldırı sadece İzmir Adalet Sarayı'na, burada görev yapanlara İzmirlilere değil Türkiye’ye yönelik bir saldırıdır aynı zamanda. Birliğe beraberliğe kardeşlik hukukuna yapılan bir saldırıdır.Bu saldırı Türkiye’nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Teröristlerin sonun getirene kadar terörle mücadele etkin bir şekilde sürecektir"

Alkışlar ve gözyaşlarıyla uğurlandılar

Konuşmaların ardından il müftüsü, şehitler için dua okudu.

Duanın ardından adliyedeki tören sona erdi. Şehitlerin cenazeleri alkışlar ve gözyaşları arasında adliyeden uğurlandı.

Camdan bakarken şehit olmuş

İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı sırasında polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan Musa Can'ın'ın daha önce, TEKEL'de çalıştığı, kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi. Olay sırasında, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Baroya evrak götüren mübaşir Musa Can'ın, D blok 3'üncü katta bulunan 12. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine dönerken, silahsesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu öğrenildi.

Küyünde yas

Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyü doğumlu olduğu öğrenildi. İzmir'de terör saldırısı sonucu şehit olan zabıt katibi Musa Can'ın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde de yas var. Çayıraltı Köyü Muhtarı Kamil Gezer, terör saldırısında şehit olan Musa Can'ın uzun yıllar önce İzmir'e ailesi ile birlikte gittiğini, orada evlendiğini söyledi. Şehidin anne ve babasının cenazelerinin İzmir'de defnedildiğini ifade eden Gezer, ailenin köyde bir evleri ve tarlaları olduğunu, yaz aylarında geldiklerini söyledi.