İzmir Princess Oteli saat 14:00'de tahliye edilecek

İzmir Princess Otel çalışanları, alkışlı protesto ile gözyaşları içinde otelin tahliyesini beklerken, işsiz kalmalarına yol açacak karara tepki gösteriyor.



Balçova Princess Otel Genel Müdürü Uygar Çengel, gazetecilere yaptığı açıklamada otelin bugün saat 14.00'te tahliye edileceğine yönelik bilgilerin kendilerine ulaştığını söyledi.



Otelin 300 odasının tamamen dolu olduğunu, 300'e yakın çalışanın işsiz kalmaması için mücadele ettiklerini belirten Çengel, tahliye kararını anlamadığını dile getirdi.



Tahliye kararının "40 bin dolar için" olduğunu öne süren Çengel, Otelin sahibi Balçova Termal Turizm AŞ yöneticileriyle anlaşmaya hazır olduklarını bildirdi.



Oteli işleten Özkanlar AŞ'nin borcu olmadığını belirten Çengel şunları söyledi:



"Kira artışından kaynaklandığı iddia edilen bir anlaşmazlığımız var. Mahkemeler devam ediyor. Borcumuz olduğunu ispatlasınlar veya İzmir turizmine zarar verdiğimizi ispatlasınlar, oteli hemen boşaltmaya hazırım. Mahkemeler sürüyor. İhaleye çıkacaklarını söylediler. (Biz içinde otururken ihaleye çıkın) dedik kabul ettiremedik.



Kamu zararı kesinlikle söz konusu değil. Biz 300 çalışanımızın mağdur edilmemesi ve işsiz kalmaması için mücadele ediyoruz. Ortada bir çifte standart var. Otelin başka şirkete verileceğine yönelik dedikodu var. Bu kadar anlamadığımız şey yapılıyorsa altında bir sebep yatıyordur."



Karşıyaka ve Bayraklı Belediyeleri arasında 247 kişinin işsiz kalması olayında bütün İzmir kamuoyunun ayağa kalktığını, aynı duyarlılığı otelde çalışan 300 kişi için de beklediklerini bildiren Çengel, otelin kapanması durumunda mağdur olanlara ödeme yapılması için Karataş Lisesi yakınlarında bir ofis tuttuklarını ve buradan ödeme yapılacağını söyledi.



Otelin tahliye edilmesi durumunda dava açılacağını belirten Çengel, bu davanın 4-5 yılda sonuçlanabileceğini ve kendilerinin 5-6 milyon dolar tazminat alabileceklerini savundu.



Çengel, otelde çok sayıda turist bulunduğunu, otelin boşaltılması durumunda Türk turizminin büyük zarar göreceğini de söyledi ve Türkiye'nin turizmindeki rakipleri olan İspanya, Tunus ve Yunanistan'ın bu durumu olumsuz kamuoyu yaratmak için kullanabileceklerini kaydetti.



Otel çalışanları



Ayhan Abız, eşinin otelde çalıştığını, kendisinin işsiz olduğunu ifade ederek, otelin kapanması durumunda çocuğunu okula gönderemeyeceğini belirtti.



Otelin deposunda çalıştığını anlatan Mevlüt Aktaş da gözyaşları içinde oğlunun Kıbrıs'ta asker olduğunu, işten çıkması durumunda zor günler yaşayacağını bildirdi.



Hatice Çam ise oğlunun otelde çalıştığını ve 20 gün önce evlendiğini, işsiz kalması durumunda borçlarını ödeyemeyeceğini kaydetti.



Aysun Şatafatlı ise 6 aylık hamile ve eşinin işsiz olduğunu, kendisinin de işsiz kalması durumunda başka bir yerde iş bulamayacağını söyledi.



İzmir 3.Asliye Mahkemesinin Kasım 2008'de verdiği tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından, İzmir 11. İcra Müdürlüğü otelin bugün tahliyesini gerçekleştirecek.



Yargıtay'ın kararı onaylamasından sonra İzmir Valiliği tarafından Princess Otel yönetimine verilen süre 30 Nisanda dolmuştu.

