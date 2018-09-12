İzmir polisinin 'hırsızlık filmi' sinemalarda

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların hırsızlık konularında duyarlı olmalarını sağlamak ve dikkat etmeleri gereken durumları göstermek için kısa film çekti. Polis ve bekçilerin rol aldığı filmde, hırsızların kullandığı bazı yöntemler ile buna karşı alınması gereken önlemler ekrana getirildi. İzmir\'deki sinemalarda da film aralarında gösterimi yapılan filmde vatandaşlardan özellikle balkonlarına hırsızların kolay görülmeleri için sersörlü lamba taktırmaları istendi. Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, eğlenceli bir dille farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın göreve gelmesinden sonra özellikle hırsızlık gibi mala karşı işlenen suçlara karşı etkin bir çalışma başlatıldı. Evden, işyerinden ve araçtan hırsızlık olaylarında önemli bir gerileme olduğu belirtildi. Bu çalışmaların yanında polisiye önlemlere ilave olarak vatandaşların da farkındalığını arttırmak için günler süren çabalar sonrasında Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nce kısa film çalışması yapıldı.

POLİS VE BEKÇİLER ROL ALDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis ve bekçilerin rol aldığı kısa filmde, hem hırsızların kullandığı yöntemler hem de vatandaşların hangi konularda dikkatli olmaları gerektiği gösterildi. Filmdeki en dikkat çeken bölüm ise hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler oldu. \'Açık pencereden sadece temiz hava değil hırsız da girebilir\' anlatımıyla pencereler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye edildi. Bunun yanında filmde vatandaşların özellikle balkonlarına sensörlü lamba taktırmaları da istendi. Böylelikle devriye gezen polislerin ve bekçilerin yanı sıra diğer apartman sakinlerinin de hırsızları kolayca fark edebilecekleri anlatıldı.

FİLM SİNEMALARDA DA GÖSTERİLDİ

Film çeşitli sosyal medya hesaplarının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü\'ne ait Youtube hesabında da yayınlandı. Ayrıca filmin kentteki sinemalarda film aralarında ve öncesinde gösterimi de yapıldı. Böylelikle daha geniş kitlelere ulaşılmaya çalışıldı.

Hazırladıkları filme dair açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, \"Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hırsızlık olaylarının üzerine çok kararlı bir şekilde gidiyoruz. Hırsızlık olaylarında İzmir\'de çok büyük azalma oldu. Az sayıda oluyor ancak istiyoruz ki hırsızlık olmasın. Bu konuda halkı aydınlatmanın iyi olduğunu, büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu filmde hem eğlenceli bir şekilde uyarıyoruz hem de bizimle işbirliğine çağırıyoruz\" dedi.



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