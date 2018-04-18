T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir polisinden bir haftada 64 uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 64 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı

18 Nisan 2018 13:01

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 64 operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 18\'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde \'torbacı\' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde 64 operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, satışa hazır halde 3 kilo 623 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 49 gram bonzai, 542 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, bunlara ait 47 mermi ile17 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 725 lira ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 18\'i tutuklandı, 1\'i adli kontrol şartıyla, 20 kişi ise serbest bırakıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada, \"İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleKonak Karabağlar Buca BornovaGaziemirAdreslereOperasyonlardasatışaEmniyetteEmniyettenMüdürlüğümüzceFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24