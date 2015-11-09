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İzmir'deki 'paralel yapı' operasyonunda eski emniyet müdürü dahil 17 tutuklama

Tutuklananlar arasında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay da yer alıyor

Eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay

09 Kasım 2015 11:16

İzmir’de “Paralel yapı” operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 36 kişiden aralarında İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın da bulunduğu 17 kişi tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 19 kişi serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre, “Bir numaralı şüphelinin Fethullah Gülen” olduğu İzmir merkezli 18 ilde 'parelel yapı' iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 36 şüpheliden aralarında İzmir'de 10 Kasım 2011-12 Şubat 2014 tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü yapan Ali Bilkay, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İzmir eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, Organize Suçlar Mücadele eski Müdür Yardımcısı Taner Aydın, Mülkiye Müfettişleri Ferda İleri ile Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 19 kişi de serbest bırakıldı.

Serbest kalanları adliye çıkışında yakınları sevinçle karşıladı. Tutuklanan 17 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Dosyada “örgüt lideri olarak aranan Fethullah Gülen ile birlikte firari durumda olan 8 kişinin aranmasına” devam edildiği öğrenildi.

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