İzmir merkezli 18 ilde ’paralel yapı' operasyonu; 46 gözaltı

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla ilgili açılan davada "kanuni yetkileri dışında hareket ettiği" iddiasıyla İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 3 merkez valisi, mülkiye müfettişi ve üst düzey polislerin de olduğu 46 kişi gözaltına alındı, 20 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Bir numaralı şüphelinin Fethullah Gülen olduğu belirtilen listede 57 kişi olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensuplarını öne çıkarmak için terfi sıralamasındaki rakiplerine yönelik sahte deliller oluşturarak kumpas kurması iddiasıyla ilgili, "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" davasının soruşturma sürecinde, terör örgütünün yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda taraflı ve kasıtlı olarak usulsüzlükler yaptıkları, bu davanın şüphelilerini kamuoyunda itibarsızlaştırılarak devlet bürokrasisinden ve TSK'dan tasfiyesini amaçladıkları iddiasıyla İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 46'ya yükseldi.

Farklı kentlerde gözaltına alınan şüpheliler de İzmir'e getirilmeye başlandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 57 kişi arasında "bir numaralı şüpheli" olduğu belirtilen Fetullah Gülen'in de yer aldığı öğrenildi.



İzmir merkezli 18 ilde "Paralel Devlet Yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında aralarında merkez valileri, mülkiye müfettişi, emniyet müdürü ve polislerin de bulunduğu 57 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Farklı kentlerde gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Organize Suçlardan Sorumlu Emmniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik ve Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakaya, ayrıca halen merkez valisi olarak görev yapan A.K, M.O, S.A, vali yardımcıları ve mülkiye müfettişi F.İ'nin de yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar arasında, iddia edilen 'Paralel Devlet Yapılanması' mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

Zanlıların, "Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" davasıyla ilgili soruşturmayı yürütürken kanuni yetkileri dışına çıktığı iddia edildi.