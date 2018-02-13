İzmir Öykü Günleri etkinliği yapılacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Konak Belediyesi\'nin bu yıl 16\'ncısını 16-17 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği İzmir Öykü Günleri\'nde Türk Edebiyatı\'nın ünlü kalemleri buluşacak. Bu yıl ki teması \'Edebiyatta Yersizlik, Yurtsuzluk\' olarak belirlenen etkinliğin onur konuğu ise usta edebiyatçı ve yılların öykü emekçisi Cemil Kavukçu.

İzmir Öykü Günleri\'nin açılış töreni 16 Şubat Cuma günü Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi\'nde saat 13.00\'de yapılacak. Etkinlikle ilgili basın toplantısı her yıl olduğu gibi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Toplantıya düzenleme komitesinde yer alan Ahmet Büke, Kerem Işık, Yunus Bekir Yurdakul, Yıldız İlhan\'ın yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Başkan Yardımcısı Eser Atak katıldı. Sema Pekdaş, bu yılki Öykü Günleri\'nde İzmir\'den ve İzmir dışından 30 konuğu ağırlayacaklarını dile getirerek, \"Öyküyü yaşatmak, insanı yaşatmaktırö dedi. Bu yılın bildirgesini yazan Feyza Hepçilingir\'den bir alıntıyla sözlerine devam eden Pekdaş, “Öykünün çıktığı yerde de insan vardır, ulaştığı yerde de. Herkeste ayrı ayrı yaşayan hep aynı insandır belki de. Yalnızca insanın kendisini anlattığını sanan insanın aslında bütün insanları anlatması gibi. Daima başkalarını anlattığını sanan yazarın anlattığının hep kendisi olması bundandır. Çünkü insan bütün halleriyle öyküdür, öykü bütün halleriyle insan\" dedi.



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