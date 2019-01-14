İzmir Otogarı'nda 34 saat sonra elektrik kesintisi sona erdi

İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.\'de (İZOTAŞ), trafoların bulunduğu yeri su basması nedeniyle yetkililer tarafından kesilen elektrik, belediye ve itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmalarının ardından 34 saat sonra elektrar verildi.Geçen perşembe gününden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağış, İzmir Otogarı\'nı da olumsuz etkiledi. 12 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında otogarın elektriğini sağlayan trafoların bulunduğu bölümü su bastı. İZOTAŞ yetkilileri, su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için, elektrik akımının kesilmesine karar verdi. Belediye ve itfaiye ekiplerinin 34 saat boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda trafoların bulunduğu bölümdeki suyun büyük bir kısmı boşaltıldı. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi\'nden (TEDAŞ) gelen yetkililerin yaptıkları incelemenin ardından, bugün saat 06.00 sıralarında tekrar otogara elektrik verildi. Hayatın normale dönmesiyle, otobüs firmaları da elektronik ortamdan hizmet vermeye başladı. Elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan firmalar, gaz lambası ve mumlarını tezgahlarından kaldırdı.Öte yandan, trafoların bulunduğu kısımda hala su bulunması nedeniyle itfaiye ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

GRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otogardan görüntü

-Otobüslerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Tezgahlardan görüntü

-Belediye ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Su birikintisinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)