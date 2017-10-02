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Yaşam

İzmir Otizm Çocuklar Korosu, Viyana’da konser verdi

izmir Otizm Çocuklar Korosu (İZOT) 101'inci konserini, Avusturya'nın başkenti Viyana'da verdi

02 Ekim 2017 02:05

İzmir Otizm Çocuklar Korosu (İZOT) 101'inci konserini, Avusturya'nın başkenti Viyana'da verdi.

Kurucu şef Doktor Orçun Berrakçay ve eğitimci Şefika Yurga eşliğindeki koronun Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gerçekleşen konserine, büyük ilgi gösterildi.

Davetliler, 23 kişiden oluşan koronun, çeşitli müzik türlerinden seslendirdiği eserlerle keyifli anlar yaşadı. 

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, sakin geçen yaz döneminin ardından güzel bir konserle kış dönemine başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “40 otizmli çocuktan oluşan dünyanın en büyük Otizm Çocuk Korosunu Viyana’da ağırlamak bizim için çok heyecan verici.” ifadelerini kullandı. 

Enstitünün çalışma alanları arasında sosyal projelere destek vermek de olduğunu söyleyen Yorulmaz, ilk kez bu tür bir konsere ev sahipliği yaptıklarını ancak Avusturyalı Otizm dernekleriyle iş birliği yaparak ileriye dönük bu alanda farklı çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi. 

Yorulmaz, iki ülke ilişkilerinin istenilen düzeyde olmamasına rağmen bu yıl enstitü bünyesinde verilen kurslara gösterilen ilginin beklenilenin çok üstünde olduğunu ifade ederek, hali hazırda 100’ün üzerinde öğrencinin çeşitli kurslara devam ettiğini, yeni sezon itibarıyla 50 yeni kayıt yaptıklarını bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağı dile getirdi.

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