İzmir Otelciler Odası'ndan 'ücretsiz konaklama' duyurusu; iletişim bilgileri paylaşıldı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İzmir'de meydana gelen depremin ardından Twitter'dan depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak yerlerin irtibat numaraları paylaşıldı. </p>\n<p>İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Otelciler Odası üyelerinin depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunduğu duyuruldu. </p>\n<p class="Paragraph-k859h4-0 gvYoJ fi-incontent-mark"><strong>TIKAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/izmirde-6.6-buyuklugunde-deprem,912243" target="_blank" rel="nofollow noopener">İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 12 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 419'a yükseldi!</a></strong></p>\n<p>İrtibat numaraları şöyle: </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1604082134215-elm-j-oqc-xg-aa-yb-7-n.jpg" alt width="600" height="443" /></p>\n</body>\n</html>