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İzmir Otelciler Odası'ndan 'ücretsiz konaklama' duyurusu; iletişim bilgileri paylaşıldı

30 Ekim 2020 21:10

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Twitter'dan depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sağlayacak yerlerin irtibat numaraları paylaşıldı. 

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Otelciler Odası üyelerinin depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunduğu duyuruldu. 

TIKAYIN - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 12 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 419'a yükseldi!

İrtibat numaraları şöyle: 

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