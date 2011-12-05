İzmir mitingi bitti kavgası bitmedi!

T24

'Kongrelerine baksın burnunu sokmasın'





'Hukuku guguk yaptılar'



CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır, 5 gün içerisinde mitinge hazırlandıklarını, alana 100 bin kişi topladıklarını öne sürerek, bu katılımla seçim öncesi yapılan miting rekorunu egale ettiklerini söyledi. Alanda 25 bin kişi olduğunu iddia eden Ak Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay"a "Hodri Meydan" dedikten sonra şöyle devam etti:"Mitinge 5 gün içinde hazırlandık. Bu mitingi yaptık. Benim partililerin dönüşünden aldığım bilgi daha önce seçim arifesinde yapılan mitingten daha güçlü bir miting olduğu yönünde. Bazı arkadaşlar mitingin coşkusuz olduğunu söylemiş. Ancak, genel başkanın sorularına cevap verildi, slogan atıldı, bayraklar sallandı. Her bölümde mitinge katılım vardı. Çocuklarını omuzlarına alıp gelenler çok hoşuma gitti. Genel Başkan çok mutluydu. Miting alanına 45 dakika geç girdik. Yoldaki sevgi gösterileri çok etkileyiciydi. Durakta bekleyen 10 kişiden 10’unun da eli kalktı genel başkanı selamladı. Ayrılırken de çok memnun ayrıldı. Biz bu mitingte kendi rekorumuzu egale ettik. Bu bizim dördüncü mitingimiz. Ödemiş, Bergama, seçim öncesi Gündoğdu ve ikinci Gündoğdu Mitingi’ni yaptık. Seçim atmosferi yokken böyle bir zamanda bu kadar kısa sürede hangi siyasi parti "ben de yapardım, bu kadar kalabalık toplarım’ derse hodri meydan. Gündoğdu Meydanı orada, buyursunlar varsa yürekleri bizim yaptığımız bu mitingin benzerini yapsınlar görelim. Bu mitingin 80 bin, 120 bin olduğunu söyleyenler var. Ben fotoğraflardan çözmeye çalışıyorum ama 100 binin altında değildi."Akay’ın "CHP’li yöneticiler derslerine çalışmamış" yönündeki eleştirisi için de "100 bin kişiyi toplasın bekliyorum. Kendi yönetiminin çalışmalarına baksın. Çalışmalarımız hakkında ne biliyor ki dersini çalışmamış’ diyor. İlçeleri dolaştım, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını, hemşehri derneklerini gezdim. Bunlardan Sayın Akay’ı bilgilendirmek durumunda değilim. O kongrelerine baksın. Bizim iç işlerimize burnunu sokmasın" dedi.Bayır, Akay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon için "Hukuku siyasallaştırmasınlar, kendilerine güveniyorlarsa alsınlar beyaz kağıdı gelsinler" yönündeki açıklamasına da "Ben mi seçtim EXPO gününde belediyeye baskın yapılmasını. Hukuku guguk yaptılar. Bir de "Siyasallaştırmasınlar’ diyor. İzmir’in hukuku siyasallaştırmaya ihtiyacı yok. Belediyeye yapılan operasyonla CHP’nin oyunu artacak eksilecek gibi bir endişesi yok. Dün de meydanlarda bunu gördük" dedi.