İzmir meydanlarında ücretsiz internet

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile hayata geçirdiği kablosuz internet projesi için ihale süreci tamamlandı. Kentte şu anda Pasaport Meydanı'nda ücretsiz internet hizmeti veriliyor. Haziran ayında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından internet hizmeti verilen nokta sayısı 8'e çıkacak.

Gündoğdu Meydanı, Kültürpark (Fuar), Konak Meydanı, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Buca Hasanağa Spor Kompleksi ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde kurulacak WizmirNET” kablosuz ağı için altyapı çalışmaları başladı. Proje kapsamında İzmirliler, akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarından açık alanda internetten faydalanabilecek.

WizmirNET kablosuz ağına bağlanan kullanıcılar, kimlik doğrulama sayfasından kayıt olup cep telefonlarına gelen şifreyi girerek internet hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Bir kez alındıktan sonra 24 saat boyunca geçerli olan şifreyle 8 noktadan yayın yapan kablosuz istasyonlardan internete girilebilecek.

Aynı zamanda kentli numarasıyla da giriş yapılabilecek kablosuz internet hizmetinin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde kapalı salonlarda, Havagazı Fabrikası ve Aşık Veysel Rekreasyon alanında ise hem kapalı hem de açık alanlarda verilmesi planlanıyor.